Global Knowledge renforce son équipe de direction avec William Garrett, nommé directeur financier, et Jim Gruskin, promu vice-président directeur, développement stratégique et qualité

CARY, Caroline du Nord, 10 avril 2019 /CNW/ - Global Knowledge, leader mondial des solutions de compétences technologiques, annonce le renforcement de son équipe de direction en nommant William Garrett au poste de vice-président exécutif et directeur financier, et Jim Gruskin au nouveau poste de vice-président directeur du développement stratégique et de la qualité. Les deux nominations ont pris effet le lundi 1er avril 2019.

William Garrett est appelé à diriger toutes les activités financières chez Global Knowledge, y compris les rapports financiers, la comptabilité, la trésorerie, les assurances et la fiscalité, ainsi que l'analyse et la planification financières et commerciales. Dernièrement, il a exercé les fonctions de directeur financier chez Hybrid Enterprises à Atlanta, en Géorgie. Il est titulaire d'un BSc. en comptabilité et administration des affaires de l'Université de Washington et Lee.

Jim Gruskin travaille chez Global Knowledge depuis 2016, à la fois à titre de consultant et en interne, et a dernièrement occupé le poste de directeur financier par intérim. En tant que vice-président directeur du développement stratégique et de la qualité, il va diriger les projets de développement stratégique à l'interne et conduira le perfectionnement des processus à l'échelle de l'entreprise.

Il est titulaire d'un BSc. de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et d'un MBA (Finance) de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Pendant plus de 20 ans, il a été cadre d'exploitation, banquier d'investissement et leader du financement d'entreprises, exécutant sur les marchés des capitaux plus de 50 transactions stratégiques d'une valeur totale chiffrée à plus de 70 milliards de dollars.

Commentant les nominations, Todd Johnstone, chef de la direction de Global Knowledge, a déclaré : « En cette période de développement et de changement palpitante chez Global Knowledge, nous sommes heureux d'accueillir William Garrett en tant que nouveau directeur financier. Son expertise des opérations financières stratégiques au sein d'organisations d'ambition mondiale sera un grand atout dans notre développement et notre croissance sur tous les marchés. »

« Je suis également très heureux de confirmer la nomination de Jim Gruskin à un nouveau poste où son expertise des opérations commerciales et financières le verra mener à bien les projets de premier ordre et les processus efficaces nécessaires au maintien d'une croissance bénéfique et constante dans l'ensemble de l'entreprise. »

Global Knowledge est le leader mondial des solutions de compétences informatiques (TI) et professionnelles. Implantée dans 15 pays, Global Knowledge se démarque aussi par sa flexibilité unique qui lui permet d'offrir dans le monde entier, en salle de classe, en ligne et via un réseau mondial de partenaires, un large portefeuille de formations.

Fondée en 1995 et comptant aujourd'hui 1 500 employés dans le monde entier, Global Knowledge assure le succès des professionnels -- plus de 230 000 professionnels -- chaque année.

