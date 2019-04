Cambium Networks annonce les nouvelles solutions large bande sans fil fixes ePMP 802.11ac Wave 2





Les opérateurs de réseaux ISP sans fil (WISP) tirent le meilleur parti de leur investissement dans la base installée

ROLLING MEADOWS, Illinois, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau sans fil, a annoncé aujourd'hui la création de nouvelles solutions large bande sans fil ePMPtm pour fournir une connectivité fiable et abordable. Les nouvelles solutions, qui prolongent la plateforme ePMP 3000 MU-MIMO, complètent le portefeuille en proposant un module d'abonnés assemblé par connecteur et un point d'accès renforcé synchronisé par GPS ; les deux ouvrent de nombreuses options de déploiement avec des antennes tierces. Ces nouveaux ajouts au portefeuille ePMP étendent les options de connectivité sans fil pour les fournisseurs de services, les entreprises et les opérateurs industriels déployant la connectivité avec le portefeuille de tissu sans fil de solutions de connectivité de Cambium Networks.

ePMP 3000L : optimisé pour les zones à couverture de faible densité, l'ePMP 3000L offre une connectivité « micro-pop ». Ce point d'accès 802.11ac Wave 2 doté de la technologie MIMO fournit un débit de données de référence pouvant atteindre 600 Mbps dans les bandes 5150-5950 MHz et utilise la synchronisation GPS pour une évolutivité et une efficacité spectrale élevées. L'ePMP 3000L est un appareil IP67 assemblé par connecteur et peut être équipé d'une antenne sectorielle, à faisceau étroit ou omnidirectionnel, pour fournir une couverture ciblée.

« Nous sommes heureux de voir le portefeuille ePMP de Cambium Networks continuer à se développer avec de nouveaux SM et AP basés sur la dernière technologie 802.11ac Wave 2 », a déclaré Mitchell Block, président de NetOps Communications. « Cambium Networks comprend le marché WISP et s'efforce de créer différents produits dans différents portefeuilles. Les fonctionnalités de compatibilité en amont et en aval de la plateforme ePMP nous aident réellement à planifier notre migration vers les nouvelles technologies tout en protégeant nos investissements actuels. Cela montre que Cambium Networks s'engage à aider ses clients à continuer à fournir de meilleurs réseaux et à répondre à la demande de leurs clients. »

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par l'ajout des ePMP3000L, F300CSM et F130 au marché. Ces ajouts, consécutifs au lancement de l'ePMP3000, apportent une réelle flexibilité aux besoins de l'opérateur de réseau. Ces produits répondent parfaitement aux besoins croissants des opérateurs à la recherche de solutions hautes performances dans un modèle de déploiement à plus faible densité », a déclaré Sakid Ahmed, vice-président de l'activité ePMP, Cambium Networks. « ePMP offre une voie de migration élégante avec compatibilité ascendante et descendante de 802.11n à 802.11ac Wave 2 avec MU-MIMO 4x4 et une protection continue de l'investissement à mesure que la norme 802.11 continue d'évoluer. »

Les opérateurs de réseau peuvent rapidement concevoir des liaisons de haute fiabilité avec le logiciel gratuit LINKPlanner, surveiller les performances et gérer le réseau avec le système de gestion de bout en bout gratuit cnMaestrotm.

Les produits ePMP sont disponibles dès maintenant auprès des revendeurs de Cambium Networks.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un des plus grands fournisseurs de solutions sans fil qui renforcent les connexions entre les personnes, les endroits et les objets. En se spécialisant dans la fourniture d'un tissu sans fil de bout en bout de plateformes fiables gérées dans le nuage, sûres, modulables faisant preuve de performances dans des conditions exigeantes, Cambium Networks donne aux fournisseurs de services et aux entreprises, aux opérateurs de réseaux industriels et gouvernementaux, les moyens de construire une connectivité intelligente en périphérie. Basée dans les environs de Chicago et disposant de centres de R et D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks vend ses produits par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance.www.cambiumnetworks.com

