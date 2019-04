Un Québécois est nommé à la tête de la pratique mondiale de « Recrutement de PDG » chez Boyden





Boyden, une firme conseil de premier plan spécialisée en leadership et en recrutement de cadres supérieurs, a annoncé la nomination de Roger T. Duguay, associé directeur du bureau de Montréal, à titre de nouveau chef mondial de la pratique intersectorielle de Recrutement de PDG et de membres de conseils d'administration. M. Duguay assumera ces responsabilités à compter du 25 avril et continuera de remplir ses fonctions d'associé directeur et de membre du conseil d'administration de Boyden Canada.

M. Duguay a plus de 25 ans d'expérience en gestion, en capital humain, en recrutement de cadres et en développement de talents à son actif. Il travaille en étroite collaboration avec des PDG, cadres dirigeants et membres de conseils d'administration dans des organisations oeuvrant dans les secteurs privé et public. Il a également fondé le bureau montréalais de Boyden, et dirige les activités de la firme au Québec depuis 2015. À l'échelle internationale, Boyden est dotée de 65 bureaux dans 40 pays.

« Roger a joué un rôle clé dans l'établissement de Boyden comme firme de recrutement de cadres supérieurs de premier plan au Canada et son leadership a également alimenté notre croissance mondiale, a déclaré Trina Gordon, présidente et chef de la direction de Boyden. Son approche novatrice et créative à l'égard des services-conseils en recrutement de cadres supérieurs, ainsi que ses compétences en leadership et son engagement envers notre mission Worldwise font de Roger la personne sans équivoque pour diriger notre pratique mondiale de Recrutement de PDG et de membres de conseils d'administration ».

« Les changements révolutionnaires qui touchent la plupart des industries poussent les organisations à recruter des dirigeants qui carburent à l'innovation. Elles doivent faire appel à des cadres supérieurs passionnés et animés d'une vision capable de transformer leurs organisations et de créer des stratégies fondées sur une approche globale, précise M. Duguay. C'est une occasion de redéfinir notre approche à l'échelle mondiale alors que nous continuons à proposer à nos clients des dirigeants extraordinaires qui produisent des résultats en cette époque disruptive ».

M. Duguay succède à Tom Flannery, qui restera en poste à titre d'associé directeur du bureau de Boyden à Pittsburgh et continuera également de co-diriger la pratique de Recrutement de PDG et de membres de conseils d'administration de Boyden pour l'Amérique du Nord.

« Dans le cadre de notre plan de succession, nous avons soigneusement sélectionné le bon associé directeur pour diriger notre pratique pour la prochaine génération, a déclaré Tom Flannery. L'expertise considérable de Roger assurera la croissance future de notre pratique mondiale. Nos partenaires et clients ont pleine confiance en ses talents de conseiller stratégique auprès des organisations à plus forte croissance ayant une présence sur les marchés internationaux ».

Membre certifié de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A), M. Duguay fait partie de plusieurs conseils d'administration, dont C2 Montréal, qualifié comme l'évènement corporatif le plus avant-gardiste au monde. Il a également été impliqué dans plus d'une centaine de placements de PDG et de membres de conseils d'administration tout au long de sa carrière.

En 2017, il a publié son best-seller intitulé Démarquez-vous : comment maximiser votre impact, qui traite des meilleures approches pour aider les cadres supérieurs à créer une bonne première impression. L'ouvrage, fondé sur plus de 1 000 entretiens avec des cadres supérieurs et des professionnels, a été publié aux Éditions La Presse. Son deuxième livre, qui aborde le savoir-être en affaires à l'époque numérique, sera publié en septembre 2019.

Roger Duguay est actuaire, entrepreneur, musicien, marathonien et père de famille.

