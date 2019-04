Avenir du parc Jean-Drapeau : L'OCPM prône un retour du balancier en faveur de la nature





MONTRÉAL, le 10 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal rend public aujourd'hui le rapport de la consultation publique en amont de l'élaboration du Plan directeur d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau. Le rapport est disponible au ocpm.qc.ca/parcjeandrapeau.

Cette consultation, qui visait à penser l'avenir du Parc pour les dix prochaines années, aura été une des plus importantes de l'histoire de l'OCPM en termes de durée et de participation. Dans une perspective de réappropriation et de mise en valeur des attributs de cet espace emblématique, l'Office a invité les citoyens à un exercice inédit de vision et de créativité. Les différentes activités de la consultation, en personne et en ligne, ont dénombré plus de 7 100 participations. Les partenaires insulaires, les organisateurs d'activités culturelles et sportives ainsi que les responsables d'associations récréotouristiques ont été rencontrés en préconsultation afin de mieux comprendre leurs besoins spécifiques et cerner leurs attentes envers le futur plan directeur. Au printemps 2018, l'Office a tenu une séance d'information et quatre soirées thématiques. Les activités tenues tout au long de l'été dans le Parc ont permis de recueillir sur le vif les opinions de près de 1 000 personnes, alors que les questionnaires de consultation en ligne ont reçu plus de 4 000 réponses. La commission a reçu près de 200 opinions écrites et une cinquantaine de présentations orales. Cette extraordinaire mobilisation témoigne bien de l'intérêt de la population pour cet espace qui occupe une grande place dans l'imaginaire montréalais et québécois.

« L'ensemble de la démarche a produit une riche somme d'information, d'analyses, de suggestions et de projets qu'il est impossible de traduire entièrement en quelques recommandations. Je suis certaine que cette mine d'intelligence collective sera utile à la Société du parc Jean-Drapeau bien au-delà de la préparation du prochain plan directeur » a déclaré Dominique Ollivier, présidente de l'OCPM.

Le rapport rendu public aujourd'hui conclut que les Montréalais comprennent et acceptent la double vocation d'espace nature et de lieu de diffusion de grands événements du Parc, mais ils constatent un important déséquilibre entre ces vocations. La commission y constate la nécessité d'un retour de balancier important en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti des îles.

La commission y recommande que la vision développée pour le prochain plan directeur s'appuie sur quatre prémisses : le retour a? la notion de grand parc urbain anime?, vert et bleu; l'affirmation résolue de son caractère public et accessible; la cohabitation harmonieuse des différentes activités et des différents usagers du Parc; et l'importance de miser sur le savoir-faire montréalais pour mettre en valeur ce lieu exceptionnel.

Le rapport de la consultation publique présente une analyse des opinions entendues tout au long de la démarche, puis propose des recommandations pour l'élaboration du futur plan directeur. Les recommandations des commissaires y sont organisées autour des six orientations suivantes :

Conserver et mettre en valeur les espaces verts et bleus; Honorer l'histoire et le patrimoine; Consolider l'organisation spatiale en un tout cohérent; Favoriser des choix de mobilité respectueux de l'esprit des lieux; Diversifier et consolider l'offre de services et d'activités; Développer un modèle plus efficace de gouvernance et de financement.

Toute la documentation disponible ainsi que le rapport peuvent se trouver aux bureaux de l'Office au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, ainsi que sur son site Internet au ocpm.qc.ca/parcjeandrapeau. De plus, un site dédié à la présentation de la démarche de consultation est accessible au parcjeandrapeau2028.com.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :