/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manifestation - Mon expérience, c'est pas relatif! Pour la pleine reconnaissance de l'expérience des salarié-es de l'État/

Afin de protéger davantage les travailleurs étrangers temporaires et ceux des agences de placement de personnel, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet,...

Quelque 170 jeunes de 4e et 5e secondaire ainsi que du collégial participeront, les 12, 13 et 14 avril, au 27e et ultime Tournoi jeunes démocrates, sur le thème « la politique et les peuples autochtones du Québec et du Canada ». Le président de...