NetComm remporte le prix Edison du Meilleur marketing télécom pour sa campagne sur la technologie sans fil fixe 5G à installer soi-même





SYDNEY, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- NetComm a remporté le très prestigieux prix Edison 2019 de Commsday pour la Meilleure initiative marketing télécom pour sa campagne sur la technologie sans fil fixe 5G à installer soi-même lancée lors du Mobile World Congress à Barcelone plus tôt cette année.

Après avoir surclassé les autres concurrents nominés parmi lesquels Optus, soutenue par SingTel, Superloop et Aussie Broadband, les juges du prix Edison ont décerné à NetComm ce prix très convoité compte tenu de l'excellence de sa campagne permettant d'améliorer la reconnaissance mondiale du produit sans fil fixe 5G à installer soi-même auprès des opérateurs réseau.

NetComm a lancé une campagne à plusieurs niveaux, conçue stratégiquement, qui a utilisé une vidéo en ligne spécifiquement ciblée pour avoir un impact majeur sur les médias sociaux. Cela a suscité l'intérêt et favorisé la reconnaissance du produit sans fil fixe 5G à installer soi-même au sein de la communauté mondiale des opérateurs télécoms.

Grâce à la campagne initiale concernant la technologie sans fil fixe 5G à installer soi-même lancée le 30 janvier dernier, NetComm a su susciter un vif intérêt de la part des opérateurs, des médias et des analystes pour son produit sans fil fixe 5G à installer soi-même, et ce malgré la forte concurrence sur le marché des médias qui règne au Mobile World Congress.

Els Baert, directrice du marketing et des communications chez NetComm, a déclaré :

« Nous sommes absolument ravis et très honorés de remporter ce prix Edison 2019 de Commsday pour la Meilleure initiative marketing télécom pour notre campagne concernant la technologie sans fil fixe 5G à installer soi-même.

« NetComm est extrêmement fière d'avoir réussi à créer une campagne avec un tel succès qui a donné des résultats fantastiques en faisant connaître notre campagne novatrice sur la technologie sans fil fixe 5G à installer soi-même.

« Lancer de nouveaux produits lors du Mobile World Congress est un véritable défi parce qu'il se passe tellement de choses sur le marché que nous avons dû créer une campagne capable de nous distinguer.

« Les résultats parlent d'eux-mêmes et grâce à notre campagne, NetComm a connu le meilleur Mobile World Congress de son histoire et a aiguisé l'intérêt des opérateurs et des analystes du monde entier pour son produit sans fil fixe 5G à installer soi-même.

« Jusqu'à présent, NetComm a été l'un des secrets les mieux gardés du secteur mondial des télécoms, mais dorénavant le secret est bel et bien révélé, pour de bon. »

À propos de NetComm

NetComm (ASX : NTC) est un développeur mondial de solutions qui comblent le fossé entre la fibre optique et le domicile, le dispositif ou la machine. Dans un monde où l'existence connectée de chacun est importante, des solutions de haut débit sans fil fixe, d'IdO M2M/industriel sans fil, et de fibre au point de distribution (FTTdp) sont spécialement conçues pour les déploiements difficiles. Chez NetComm, nous sommes conscients qu'il n'existe pas de solution valable pour tous. Chaque opérateur, société de télécommunications et entreprise est différent, c'est pourquoi nous élaborons la solution VDSL, Gfast, 4G et 5G qui répond aux conditions spécifiques en termes de réseau, de marché et de zone géographique à travers le monde. Fondée en 1982, NetComm est un innovateur internationalement reconnu en technologies de communications de données de classe mondiale. www.netcommwireless.com

Ressources pour les médias :

Photo : Steve Collins, PDG par intérim de NetComm et Els Baert, directrice du marketing et des communications de NetComm.

https://www.dropbox.com/s/48p1xu3v9s9e1f4/Steve%20%26%20Els.jpg?dl=0

Contact presse :

Tony Brown

Directeur des affaires générales, NetComm

Adresse électronique : tony.brown@netcommwireless.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/858632/NetComm_Interim_CEO_Steve_Collins_and_Director_of_Marketing___Communications_Els_Baert.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/737282/NetComm_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 06:39 et diffusé par :