/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le point sur l'emploi au Québec/

MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - La pénurie de main-d'oeuvre qui affecte les entreprises est historique. Les représentants des médias sont invités à faire le point sur l'emploi et venir discuter avec l'économiste en chef à la Banque de développement du Canada (BDC), les professionnels des ressources humaines et des chercheurs d'emploi qui seront présents au plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, organisé par L'Événement Carrières, qui aura lieu les 10 et 11 avril 2019 au Palais des congrès de Montréal. Près de 250 entreprises proposant plus de 8 000 emplois seront présentes.

Quand :

Le mercredi 10 avril 2019 à 11 h 45

11 h 45 à 12 h : Occasion photo (Photo Ops) - Plus de 900 chercheurs d'emploi seront présents en file d'attente à l'entrée avant l'ouverture du salon. Hall Viger, salle 220 C et D

12 h à 12 h 30 : Possibilités d'entrevues :

Monsieur Pierre Cléroux, Vice-président, Recherche et économiste en chef à la Banque de développement du Canada (BDC) sera disponible pour répondre aux questions des médias.

L'enjeu économique de la pénurie de main-d'oeuvre soulève de multiples questions telles que :

Persistera-t-elle encore pendant des mois ou des années ?

Quelles sont les causes sociologiques et économiques ?

Quel est l'impact sur les entreprises ?

Quelles sont les régions et secteurs où les pénuries de main-d'oeuvre sont les plus importantes ?

Malgré tout, certains groupes de la société peinent à trouver du travail, pourquoi ?

11 h 45 à 19 h : Possibilités d'entrevues :

Éric Boutié, fondateur et président de L'Événement Carrières ;



Spécialistes des ressources humaines des entreprises présentes ;



Chercheurs d'emploi ;

Travailler et vivre dans une région du Québec

Pour les personnes qui souhaiteraient travailler en région, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) regroupera, au pavillon Un emploi en sol québécois, des entreprises représentées par les chambres de commerce de huit régions administratives du Québec. Pour beaucoup d'employeurs des milliers d'emplois sont à combler. Dans certains cas, la poursuite de leurs activités en dépend.

Les employeurs présents

Plusieurs entreprises souhaitent pallier le manque de main-d'oeuvre qui est présentement historique au Québec. On retrouvera des employeurs provenant des nombreux secteurs de l'économie québécoise tels que : agroalimentaire, banque/finance/assurance, centres d'appels, commerce de détail, fonction publique, hôtellerie/restauration/tourisme, manufacturier, santé et services sociaux et bien d'autres!

Parmi les organisations présentes on retrouvera CAA-Québec, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Ile, Commission scolaire de Montréal, Decathlon, École des entrepreneurs de MTL, Fonction publique québécoise (CSPQ), Garda World, Giro, HEC Montréal, La Croix Bleue, Métro Richelieu, Ottawa Police Services, Produits Kruger SEC, Ritz-Carlton, Teluq et Vigi Santé pour en nommer quelques-unes. Pour consulter la liste complète, visitez : https://ecarrieres.com/fr/exposants/

Où :

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul Riopelle- Salle 210-230 B

Montréal, QC H2Z 1H5

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

L'accès peut se faire via le hall Viger ou la place Jean-Paul Riopelle.

À propos de L'Événement Carrières

Depuis 1999, L'Événement Carrières est chef de file de l'organisation de salons de l'emploi et de la formation continue au Québec afin de créer des rencontres productives entre employeurs et candidats. L'entreprise est une véritable référence dans le domaine et offre son savoir-faire dans la mise en place de salons de recrutement sur-mesure. Pour en savoir davantage sur L'Événement Carrières, visitez : https://ecarrieres.com

