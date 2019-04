Innodisk apporte une solution matérielle et logicielle complète pour la surveillance de la sécurité aéroportuaire





Innodisk sécurise les déplacements et réduit les temps d'arrêt TAIPEI, Taiwan, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le transport aérien croît d'année en année et face à l'augmentation du nombre de passagers dans les aéroports, la sécurité devient de plus en plus cruciale. L'un des plus grands aéroports du continent asiatique voulait mettre en place un nouveau système de surveillance. Le système devait comprendre de nombreuses unités plus petites où un serveur local se connecterait à plusieurs caméras de sécurité. Innodisk a fourni la plupart des composants matériels et logiciels à cet effet.

Un client iCAPtm a fait l'objet d'une personnalisation pour répondre aux besoins des serveurs locaux. Ce client était chargé de surveiller les composants et de communiquer avec un serveur central. Si l'un des composants fonctionnait mal ou approchait de la fin de sa durée de vie, le client devait envoyer une notification, afin que la maintenance puisse être initiée en temps opportun, ce qui réduirait les temps d'arrêt et le coût total de possession.

En ce qui est du matériel, Innodisk a fourni une mémoire flash de grande capacité afin d'assurer un espace de stockage adéquat pour les enregistrements et les vitesses de transfert très élevées. De même, une DRAM (mémoire vive dynamique) hautement performante a été installée pour faciliter l'analyse et le transfert rapides des données. Enfin, le client avait besoin d'une méthode simple pour ajouter des connexions de caméras supplémentaires au serveur local. Ceci a été facilement implémenté avec une alimentation PoE et des cartes d'extension d'Innodisk qui fournissent à la fois l'électricité et le signal à l'aide d'un seul câble.

Une fois ces pièces mises en place, le besoin de mémoire, de stockage, de communication et de gestion des composants a été couvert par une solution logicielle et matérielle complète.

À propos d 'Innodisk

Figurant sur le classement de Forbes Asie des 200 « Under A Billion companies » (entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un milliard de dollars), Innodisk est un prestataire de services associés aux mémoires flash, modules DRAM et produits périphériques embarqués, destinés aux applications de l'industrie et des entreprises. Comptant des clients satisfaits sur l'ensemble des marchés de l'embarqué, du stockage dans le cloud, de l'aérospatiale et de la défense, pour ne citer que ceux-là, nous nous distinguons par notre engagement à apporter des solutions personnalisables, fiables et un service sans pareil.

Fondée en 2005 et basée à Taipei à Taïwan, l'équipe d'ingénierie et de ventes d'Innodisk apporte son assistance à l'échelle planétaire à sa clientèle en Chine continentale, en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Innodisk, veuillez visiter https://www.innodisk.com

