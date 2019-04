Digital Finance Awards 2019 : Une solution d'Intelligence Artificielle créée par YSEOP pour Société Générale remporte le prix de l'initiative la plus innovante de l'année





YSEOP, pépite Française de l'Intelligence Artificielle et leader mondial de la Natural Language Generation (NLG), annonce aujourd'hui que le projet de digitalisation des processus de contrôle de gestion reposant sur la plateforme d'YSEOP et mis en place pour Société Générale a remporté le prix de l'initiative la plus innovante de l'année au Digital Finance Awards 2019.

L'initiative Future of Finance en partenariat avec Deloitte a pour vocation de valoriser les directions financières qui se démarquent pour innover, digitaliser et moderniser leur fonction. La première édition des Digital Finance Awards, qui s'est tenue en mars 2019, récompense les plus belles initiatives de transformation digitale de la fonction finance. C'est dans ce cadre que Société Générale a présenté son projet de développement en méthode agile de la plateforme « Scribe ». Dès 2017, la Direction Financière de Société Générale a en effet identifié le potentiel de l'intelligence artificielle et initié un prototype de faisabilité avec la solution NLG d'YSEOP, en vue d'optimiser la rédaction chronophage des commentaires de rapports financiers produits en nombre.

Partenaire d'YSEOP sur ce projet, Addventa travaille depuis 2015 en étroite collaboration avec Société Générale qui est précurseur dans l'utilisation de la NLG. En automatisant la rédaction des rapports, la plateforme NLG d'YSEOP permet de réduire jusqu'à 80% du temps de production des commentaires, offrant un gain d'efficacité opérationnelle, une standardisation de la qualité des rapports et un meilleur investissement de la création de valeur des analystes. Son utilisation a été étendue à d'autres cas d'usages et contribue à une transformation profonde, sur le long terme de l'ensemble des processus métier.

Emmanuel Walckenaer, Directeur Général d? YSEOP, commente " Notre ambition est de mettre notre expertise de l'intelligence artificielle et de la NLG au service des organisations et des utilisateurs finaux, en sortant de l'antagonisme technologie vs humain. Nous sommes fiers de voir nos solutions s'inscrire de façon durable dans un programme de transformation digitale aussi réussi que celui de Société Générale qui a su faire le pari de l'innovation. "

Philippe Charpentier, Responsable du Digital & Innovation Office de la Direction Financière de la Société Générale, ajoute " la solution NLG YSEOP nous a offert un moyen d'enrichir les analyses en combinant la rapidité et la puissance de calcul des nouvelles technologies à l'esprit analytique humain. Cette récompense met en valeur les réalisations concrètes de la Direction Financière de Société Générale en matière d'innovation, et salue l'excellent travail des équipes contributrices, interne comme externe."

À propos d'Yseop

Fondée en 2007, YSEOP est une société internationale spécialisée dans l'intelligence artificielle et un des pionniers dans la technologie de génération de texte en langage naturel (NLG). Basée en France, Etats-Unis, Royaume Uni et Colombie, YSEOP opère en Europe, en Amérique du nord et en Asie. Le logiciel breveté d'YSEOP allie l'automatisation des process business et la traduction de données en langage humain pour générer des textes et dialogues hautement personnalisés et pertinents. Les applications de cette solution sont centrées sur la relation client, la business intelligence et la production de tous types de reportings (financiers, pharmaceutiques, etc...).

YSEOP comble le fossé entre le Big Data et l'interaction humaine en permettant un dialogue machine-to-machine et machine-to-human à travers l'intégration de technologies de Natural Language Understanding (NLU), Natural Language Generation (NLG) et Ontologies. Présent auprès des acteurs majeurs des métiers financiers et pharmaceutiques, près de 50,000 utilisateurs reposent quotidiennement sur notre technologie pour rédiger des commentaires précis et personnalisés rendant les rapports et données analytiques clairs et facilement compréhensibles par tous.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse press@yseop.com ou visiter le site www.yseop.com. Suivez également nos actualités sur Twitter @Yseop et LinkedIn.

