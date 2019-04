Icelandair lance sa hotline Buddy, un service permettant aux voyageurs d'entrer en contact avec des locaux et d'obtenir des recommandations personnalisées lors de leur voyage en islande





Grâce à ce service, les voyageurs sont en contact direct avec un « buddy » d'Icelandair qui les aide à réduire le stress de la planification des voyages.

PARIS, 10 avril 2019 /PRNewswire/ --

Près d'un Français sur 5 reconnaît se sentir « stressé » et « sous pression » lors de la planification de ses vacances en raison de la grande quantité d'avis et de recommandations

reconnaît se sentir « stressé » et « sous pression » lors de la planification de ses vacances en raison de la grande quantité d'avis et de recommandations Un sur quatre se sent même « submergé », « perdu » ou encore « anxieux » par rapport à ce qu'il devrait ou ne devrait pas réserver.

se sent même « submergé », « perdu » ou encore « anxieux » par rapport à ce qu'il devrait ou ne devrait pas réserver. Plus de 60 % des Français aimeraient obtenir plus d'informations de qualité de la part des locaux car ces derniers auraient plus de connaissances que toutes les autres sources.

aimeraient obtenir plus d'informations de qualité de la part des locaux car ces derniers auraient plus de connaissances que toutes les autres sources. La nouvelle ligne d'assistance téléphonique Buddy permet aux passagers de s'adresser directement à un « ami » islandais pour obtenir des conseils et des recommandations personnalisés lors de la planification de leurs vacances ou pendant leur séjour en Islande.

Tous ces « buddies » sont des résidents islandais et des membres de l'équipage d'Icelandair.

La compagnie aérienne Icelandair a lancé sa nouvelle ligne d'assistance téléphonique Buddy chargée de mettre en relation les passagers et les « buddies » d'Icelandair afin que les voyageurs profitent de conseils de voyages personnalisés. Le service a pour vocation d'aider les voyageurs pendant ou lors de la planification de leur séjour en proposant des conseils de qualité donnés par des locaux.

Les voyageurs peuvent se connecter au service directement via leur téléphone ou envoyer un message à un « buddy», par l'intermédiaire d'une messagerie instantanée, disponible dès aujourd'hui pour proposer des conseils d'initié de qualité et aider les voyageurs à profiter au maximum de leur voyage. Où trouver le meilleur restaurant de poisson de la ville, où trouver un endroit idéal pour pique-niquer ou profiter d'une piscine géothermale chaude loin de la foule ? Les «buddies» d'Icelandair auront la meilleure réponse.

Tous les « amis » sont des membres de l'équipage d'Icelandair, compétents et dévoués à la promotion d'un tourisme responsable dans le pays.

Une nouvelle étude mondiale menée par Icelandair auprès de vacanciers a révélé qu'au lieu de se réjouir de l'organisation d'un voyage, les voyageurs se sentent souvent déroutés voire même découragés face au grand nombre de sources de conseils lorsqu'il s'agit de planifier leur séjour. Par conséquent, près d'un Français sur quatre (19 %) se dit se sentir submergé, « perdu » ou « anxieux » par rapport à ce qu'il doit voir ou faire pendant son voyage. Un Français sur deux a d'ailleurs peur de manquer certaines expériences importantes pendant ses vacances. Près de 80% ont avoué qu'ils n'avaient pas pu intégrer tous leurs plans à leur voyage, et deux Français sur 5 disent même déçus en plus d'avoir l'impression d'être passés à côté de leurs vacances.

Les sensations de stress, de pression et le sentiment d'être submergé des voyageurs sont encore plus exacerbées par le faible niveau de qualité et de confiance de certains avis et recommandations. Les études révèlent que plus de 60 % des Français sont plus conscients de l'existence de faux avis par rapport à il y a cinq ans, ce qui conduit quatre Français sur cinq à faire beaucoup moins confiance de nos jours aux critiques.

De la découverte de joyaux à l'expérience d'une culture locale authentique, les voyageurs sont de plus en plus nombreux à explorer l'endroit dans lequel ils se trouvent de manière plus authentique. Près de la moitié des Français seraient intéressés par un accès direct à l'expertise locale afin de profiter d'une expérience plus vraie. En plus de demander des conseils aux habitants locaux, nombreux sont les vacanciers qui aiment se sentir comme des locaux pendant qu'ils voyagent dans un autre pays, avec 40% souhaitant manger comme la population locale et plus de la moitié acheter des produits locaux pour essayer de voyager de manière plus durable.

Bogi Nils Bogason, Président et PDG du Groupe Icelandair, commente : « Nous savons que les voyageurs recherchent des expériences uniques, guidées par des conseils provenant de sources locales fiables.

Notre nouveau service de ligne d'assistance Buddy nourrit cet appétit des consommateurs pour les connaissances « d'initiés » et correspond parfaitement à notre personnel qui, en tant qu'Islandais, est passionné par l'accueil chaleureux et l'accompagnement de voyageurs venant du monde entier.»

Les « buddies » d'Icelandair présentent un large éventail de passions et de hobbies parfaitement reflétés dans leurs conseils aux passagers.

Vous avez envie d'aventure ? Guðlaug, chef de projet, adore les randonnées matinales et peut vous indiquer les meilleurs endroits pour profiter de paysages à couper le souffle dans toute l'Islande.

adore les randonnées matinales et peut vous indiquer les meilleurs endroits pour profiter de paysages à couper le souffle dans toute l'Islande. Vous êtes à la recherche d'une cuisine islandaise authentique ? Auður, consultante dans le secteur des voyages, possède les meilleures adresses de restaurant en ville.

possède les meilleures adresses de restaurant en ville. Vous avez envie de paix et de tranquillité ? Sigríður, hôtesse de l'air , se réjouit de pouvoir vous aiguiller vers quelques-unes de ses piscines géothermiques préférées afin que vous puissiez vous détendre et reprendre des forces à l'islandaise.

, se réjouit de pouvoir vous aiguiller vers quelques-unes de ses piscines géothermiques préférées afin que vous puissiez vous détendre et reprendre des forces à l'islandaise. Vous souhaitez vous immerger dans la culture islandaise ? Edda, chargée de clientèle, aime transmettre sa passion pour la culture islandaise traditionnelle, en s'adonnant au tricot de lopapeysa (pull traditionnel islandais) pendant son temps libre.

La ligne d'assistance téléphonique Buddy est lancée aujourd'hui et est mise à la disposition de tous les passagers d'Icelandair du 10 avril au 8 mai. Pour en savoir plus sur la ligne d'assistance Buddy d'Icelandair et en profiter dès maintenant lors de votre réservation, rendez-vous sur icelandair.com/BuddyHotline.

Notes aux éditeurs

*Le rapport mondial comprenait une enquête menée auprès de 16 000 vacanciers en Amérique du Nord, en Europe et en Scandinavie, ainsi qu'une enquête organisée auprès de 2 000 répondants au Royaume-Uni. Cette étude a été mandatée en mars 2019 par Icelandair.

Ligne d'assistance Buddy d'Icelandair.

La ligne d'assistance téléphonique Buddy est un nouveau service d'Icelandair, qui met en relation directement par téléphone ou via un messager en ligne les passagers de la compagnie aérienne avec un « buddy » pour des conseils d'initiés personnalisés et des recommandations de confiance qui permettront aux vacanciers de profiter au maximum de leur séjour. Le service sera disponible au 10 avril au 8 mai. Il sera proposé aux voyageurs qui veulent des conseils sur place ou aux personnes qui planifient à l'avance leur séjour avant et pendant les vacances.

Icelandair

Icelandair est une compagnie aérienne transatlantique qui offre l'occasion unique à ses passagers de faire escale en Islande sans coût aérien supplémentaire. Depuis les années 1960, Icelandair encourage ses passagers à profiter d'une escale en Islande. Icelandair dessert aujourd'hui 24 destinations en Europe vers 22 villes d'Amérique du Nord. Icelandair assure également des liaisons à partir et vers l'Islande comme suit :

Canada : Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto et Vancouver



Europe : Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruxelles, Copenhague, Dublin, Francfort, Genève, Göteborg, Glasgow, Hambourg, Helsinki, Londres, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Oslo, Paris, Stockholm et Zürich



Etats-Unis : Anchorage, Boston, Chicago, Cleveland, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphie, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa et Washington D.C

