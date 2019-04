Hausse du bénéfice au sein du Groupe Van Leeuwen Pipe and Tube









- Augmentation du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel et du bénéfice net

- Renforcement de la position de marché dans les secteurs industriel et énergétique

- Investissements supplémentaires dans les concepts de distribution innovants et la numérisation

ZWIJNDRECHT, Pays-Bas, le 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le résultat 2018 du Groupe Van Leeuwen Pipe and Tube s'est encore amélioré par rapport aux exercices précédents. La situation des marchés et l'activité économique ont été favorables dans la plupart des secteurs d'activité. Le réseau s'est étendu avec la réalisation d'une acquisition en Allemagne. Par ailleurs, Van Leeuwen a investi dans des installations de distribution et de service, ainsi que dans des solutions innovantes pour le client.

Le chiffre d'affaires de cette société de négoce international spécialisée dans les tubes en acier et dans les applications nécessitant tubes et tuyaux s'est élevé à 630 millions d'euros, soit une hausse de 3 % par rapport à 2017 (613 millions d'euros). Le résultat opérationnel et le résultat net ont augmenté pour atteindre respectivement 13,5 millions d'euros (contre 12,4 millions d'euros en 2017) et 9,7 millions d'euros (contre 6,3 millions d'euros en 2017). La solvabilité reste forte et affiche 44 %.

En 2018, la demande sur le marché industriel européen et sur le marché mondial de l'énergie a évolué favorablement. Dans tous les segments de l'industrie, Van Leeuwen a obtenu de meilleurs résultats qu'en 2017. Les développements constatés sur le marché de l'énergie ont également été positifs. Une reprise significative s'est manifestée sur des marchés clés comme ceux de l'Asie et de l'Amérique du Nord, où Van Leeuwen a enregistré de bons résultats. Les ventes de Van Leeuwen augmentent, particulièrement dans le secteur des pipelines.

Le 1er mai 2018, Van Leeuwen a acquis les activités de Ferrostaal Piping Supply, une société germano-néerlandaise spécialisée dans le commerce de tubes et de tuyaux. Cette acquisition donne à Van Leeuwen un meilleur accès au marché allemand et à celui de l'Europe centrale, en particulier dans les domaines de la chimie, de la pétrochimie et de la construction de machines. Dans le cadre du contrat mondial conclu avec ExxonMobil, Van Leeuwen a fourni des matériaux pour la MRE (maintenance, réparation et exploitation) et les projets menés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Van Leeuwen investit actuellement dans l'extension de son réseau international de magasins, dans la modernisation de son parc de machines et dans la numérisation. La construction d'un entrepôt supplémentaire de 2 000 m2 à Sydney, en Australie, a été lancée. À Vy?kov, en République tchèque, un site supplémentaire de 4 000 m2 accueillera un système de stockage dernier cri. Pour répondre à la demande croissante d'échange de données avec les clients et fournisseurs, la mise en oeuvre de l'échange de données informatisé (EDI) sera accélérée en 2019.

Peter Rietberg, président du Conseil d'administration, a d'ailleurs indiqué : « Van Leeuwen a obtenu un résultat concluant en 2018. En tant que spécialiste de premier plan, nous continuons d'investir dans l'innovation et dans le renforcement des liens avec nos clients. Notre marque Van Leeuwen, qui depuis 95 ans représente un partenaire de distribution fiable et professionnel, revêt une valeur inestimable à cet égard ».

Groupe Van Leeuwen Pipe and Tube

Le Groupe Van Leeuwen Pipe and Tube Group est une société spécialisée dans le commerce international de tuyaux en acier et d'applications nécessitant des tuyaux et tubes. La société opère dans la quasi-totalité des secteurs industriels. Fondé en 1924, le groupe possède quelque 40 branches réparties en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord.

