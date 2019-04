SciBite Ontology Services permet aux organisations du secteur des sciences de la vie d'accéder à une expertise de premier plan en matière d'ontologie et de biocuration





CAMBRIDGE, Angleterre, 10 avril 2019 /PRNewswire/ -- SciBite, une société de technologie sémantique primée, a annoncé aujourd'hui le lancement de SciBite Ontology Services ? une solution rentable et efficace pour permettre aux organisations du secteur des sciences de la vie d'étendre les capacités de leurs équipes de science des données en mettant à profit les experts ontologues et biocurateurs de SciBite.

Les approches de calcul de nouvelle génération, telles que l'intelligence artificielle, nécessitent des données propres pour produire des résultats précis. Des ontologies dûment organisées posent les bases pour contextualiser des textes scientifiques non structurés et permettent de les transformer en des données propres, « autodescriptives » et lisibles par les machines. Cependant, la création et la maintenance de telles ontologies sont généralement limitées par la disponibilité des ressources de sciences de données internes.

« Combinaison unique et précieuse, l'équipe de SciBite Ontology Services dispose d'une vaste expérience du secteur, associée à une expertise inégalée en matière de développement d'ontologies, de normes et de biocuration », a déclaré Jane Lomax, responsable des ontologies chez SciBite. « Nous sommes ravis de lancer SciBite Ontology Services pour permettre à nos clients de réaliser le plein potentiel de la plateforme SciBite. »

Activement impliquée dans des initiatives de sciences de la vie telles que Pistoia Alliance, OBO Foundry, ISB et ICBO, l'équipe de SciBite Ontology Services assure un leadership éclairé avec une expérience avérée de la création de valeur dans un large éventail de cas d'utilisation, notamment :

La construction de nouveaux vocabulaires

L'extension de vocabulaires SciBite

L'élaboration de requêtes de recherche sémantique sur mesure

Le nettoyage de données

La modélisation de listes internes basées sur des ontologies publiques

La construction d'ensembles d'entraînement de référence pour les systèmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle

Pour de plus amples informations sur SciBite Ontology Services, consultez https://www.scibite.com/ontology-services/

Rejoignez le webinaire « Introduction aux ontologies » le 2 mai afin d'apprendre à utiliser les ontologies pour exploiter tout le potentiel des données scientifiques : https://scibite.info/ontologies-webinar

