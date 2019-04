AKM vous invite à faire l'expérience de sa nouvelle technologie audio à HIGH END 2019





Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) va présenter son tout dernier produit-phare, un convertisseur numérique vers analogique (DAC) audio « VELVET SOUND /VERITA(TM) » AK4499 à HIGH END 2019, à Munich. Ce DAC emblématique repose sur un processus de fabrication de CI spécialement développé à cet usage, permettant ainsi d'obtenir un son de qualité optimale. Contactez des commerciaux AKM pour votre rendez-vous.

Informations : Stand n° Hall 4 T13, MOC Munich, Allemagne, du 9 au 12 mai 2019

Produits

Le tout dernier DAC audio emblématique, le VERITA AK4499, réalise THD+N : -124 dB et S/N : 140 dB

- architecture de sortie de courant (le premier parmi les produits AKM) Convertisseur Hifi D/A à très faible consommation énergétique pour écouteurs Bluetooth : AK4331 (stéréo) / AK4332 (mono)

- Son de haute qualité à faible consommation énergétique

Communiqué de presse sur le WEB AKM :

Informations sur le nouveausite de la marque audio : VELVET SOUND

Nous allons lancer le site de la marque audio en avril 2019. https://velvetsound.akm.com/

À propos d'AKM

Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) est une société japonaise qui conçoit et fabrique des circuits intégrés à signaux mixtes CMOS, et des capteurs magnétiques pour des applications telles que l'audio, le multimédia, l'électronique grand public, l'infrastructure industrielle et les télécommunications. Depuis plus de 30 ans, AKM fournit à ses clients des solutions optimales dans le monde entier. Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.akm.com

* AKM et VELVET SOUND /VERITA sont des marques déposées d'Asahi Kasei Microdevices Corporation au Japon, en Europe et aux États-Unis.

* Les appellations, noms de sociétés et noms de produits mentionnés dans le présent communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 avril 2019 à 01:15 et diffusé par :