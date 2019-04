Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Mardi 09/04/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 6-C, J-S, 3-C, J-D, 5-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO3, 11, 19, 22, 31 & 33 No comp. 35. PICK-2: 3 7 PICK-3: 6 4 9...

La septième édition de l'activité Enfants en première, organisée à l'aéroport Montréal-Trudeau, s'est déroulée dans la bonne humeur et le plaisir. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des...