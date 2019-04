Un collectif demande la création d'un lieu hommage LGBTQ2+ à Montréal





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Madame Valérie Plante, Mairesse de Montréal.

Victimes de discrimination et de rejet par le passé, les communautés LGBTQ2+ font encore aujourd'hui partie des communautés vulnérables à Montréal. Il est important de rappeler que bien que l'égalité juridique soit presque atteinte, l'égalité sociale n'est toujours pas gagnée.

Depuis le mois de juin 2018, un comité consultatif réunissant plusieurs membres influents de la communauté LGBTQ2+, francophones, anglophones, autochtones et allophones, a été constitué afin d'émettre une demande formelle à la ville de Montréal sur la possibilité de créer un lieu rendant hommage aux communautés LGBTQ2+. Une première consultation a été organisée à l'automne 2018 auprès de différents groupes communautaires LGBTQ2+ afin de mettre de l'avant un projet collectif et signifiant pour nos communautés, en témoignent les différentes lettres d'appui qui accompagnent notre demande. En plus de ces appuis, nous comptons également sur le soutien de plusieurs entreprises privées et de grands musées de Montréal.

Afin d'assurer la création de ce lieu hommage, le comité consultatif demande, en premier lieu, à la ville de Montréal de faire rapidement une demande formelle de consultation publique auprès des Montréalais à l'Office de consultation publique de Montréal. À ce propos, nous avons rencontré M. Luc Doray, secrétaire général de l'Office de consultation publique de Montréal, et il nous a assuré pouvoir réaliser cette étude rapidement.

Ce lieu de commémoration doit rendre hommage à des gestes visant à rappeler des faits, des personnages et des pratiques, de même que des mouvements culturels significatifs. Nous souhaitons donner une plus grande visibilité aux communautés LGBTQ2+ en créant un espace commun partagé par toutes et tous. Les enjeux ciblés sont : la reconnaissance publique, la transmission de la mémoire collective, le consensus social et collectif, la diversité culturelle, sexuelle et de genre comme valeurs universelles et l'intérêt touristique. Ce lieu doit également respecter l'égalité et la diversité des genres.

Nous souhaitons que l'endroit soit évolutif et installé dans un espace vert au coeur du village sur la rue Sainte-Catherine Est. Cet endroit permettra de revitaliser le village et de mobiliser plus de touristes dans l'arrondissement Ville-Marie. Chaque année, lors de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, un ou plusieurs noms ou évènements pourraient être ajoutés lors d'une cérémonie officielle. Au centre, nous souhaitons y retrouver une oeuvre majeure d'art symbolisant de façon positive l'avancement des droits des communautés LGBTQ2+.

Avec une vision évolutive, éducative et dans un esprit de développement durable, nous pensons sincèrement que ce lieu peut devenir un incontournable de la métropole.

Nous croyons que l'élaboration du Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs de l'arrondissement de Ville-Marie représente une opportunité pour l'intégration de ce projet commémoratif aux travaux qui seront réalisés dans le secteur du village, autour de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Papineau.

Calendrier de réalisation

Le comité consultatif propose ce calendrier de réalisation :

Consultation publique Juin-Juillet 2019 Annonce de l'emplacement du lieu 13 ou 14 août 2019 Création d'un comité à la ville pour mettre en place le projet en collaboration avec le comité consultatif Août 2019 Lancement de l'appel de projet Automne 2019 Annonce de la candidature retenue pour le projet 17 mai 2020 Construction du lieu Été 2020 à été 2021 Inauguration du lieu Août 2021

Nous espérons que la Ville favorisera la réalisation de ce projet, qui contribuera à valoriser la diversité.

Marie Laure Leclercq

Avocate

Jasmin Roy

Président Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Patrick Desmarais

Président Fondation Émergence

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

Julien Leroux-Richardson

Président ATQ

Soraya Martinez

Politicienne - candidate PLC à Hochelaga

Robert Leckey

Doyen et professeur

Faculté de droit Université de McGill

Mélanie Deveault

Chef, Action éducative, citoyenne et culturelle

Musée McCord Stewart

Céline Choiselat

Orchestre Métropolitain

Pierre Pilote

Coordonnateur des Archives gaies du Québec

Benoit Mathieu

Président du comité Fierté RBC du Québec

Ketty Cedat

Membre du conseil d'administration Fierté Montréal

Thomas Jirousek

Étudiant McGill

Luc Perron

CPA

Marc-Olivier Guy

Groupe Spectrum Telus

Véronique Cyr

Directrice de succursale TD

