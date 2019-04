La station de contrôle au sol, certifiable de GA-ASI, contrôle le premier vol de bout en bout





La station de contrôle au sol, certifiable (Certifiable Ground Control Station, CGCS), de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) a été utilisée pour contrôler le vol complet d'un SkyGuardian MQ-9B (y compris le décollage et l'atterrissage) le 12 mars dernier. C'est la première fois que la CGCS est mise à contribution pour contrôler le vol entier de bout en bout, d'un aéronef télépiloté (ATP).

« Le contrôle du décollage et de l'atterrissage constituait la dernière étape d'une série de jalons de vol, pour la CGCS », a déclaré David R. Alexander, président de GA-ASI. « Notre vision est que le MQ-9B sera le premier ATP certifié pour voler dans l'espace aérien national et international. Pour atteindre cet objectif, notre GCS nécessite également un certificat de type. Or, la réalisation d'un vol de bout en bout a été une étape importante pour parvenir à cet objectif ultime. »

Le vol est parti des terrains d'essai Yuma, à Yuma, dans l'Arizona. La CGCS est équipée d'un système avionique intégré Pro Line Fusion® de chez Collins Aerospace, de l'ordinateur de vol Abaco FORCE2, ainsi que de toutes les commandes d'armes et de charge utile du MQ-9B.

L'architecture de la CGCS permet la séparation entre les fonctions essentielles au vol, et les fonctions essentielles à la mission. Les fonctions essentielles au vol sont exécutées à l'aide d'avionique de série et d'ordinateurs de vol utilisant le logiciel certifié DAL B de GA-ASI. Les fonctions essentielles à la mission sont séparées et s'exécutent en même temps que l'équipement éprouvé de charge utile et d'armes, Advanced Cockpit, de GA-ASI.

