Andersen Tax et Andersen Legal font leurs débuts en Grèce et à Chypre





L'émergence du nom d'Andersen se poursuit dans toute l'Europe avec l'annonce que les cabinets collaborateurs d'Andersen Global, Unity Four et Pistiolis-Triantafyllos & Associates, vont devenir des sociétés membres à part entière, de l'association internationale, et adopter le nom d'Andersen en Grèce et à Chypre.

Andersen Tax en Grèce et Andersen Tax à Chypre, l'une et l'autre anciennement appelées Unity Four, desservent des clients fiscaux locaux et internationaux en Grèce et à Chypre. Le cabinet est spécialisé dans la fiscalité et le conseil personnels pour les dirigeants et les particuliers fortunés, ainsi que dans les services fiscaux, les prix de transfert, les rapports de gestion comptable et financière, les salaires, les remboursements de TVA et autres services de conseil d'entreprise. Unity Four s'est vu attribuer le titre de « Cabinet recommandé » par World Tax en 2016, 2017 et 2018.

Nikos Siakantaris sera le directeur général d'Andersen Tax en Grèce, tandis que Nakis Kyprianou dirigera Andersen Tax à Chypre.

« Travailler avec Andersen Global en tant que cabinet collaborateur a confirmé nos valeurs et notre vision communes avec Andersen Global », a déclaré Nikos Siakantaris. « Nous sommes fermement convaincus que nos valeurs traditionnelles telles que le meilleur niveau de service qui soit, l'intégrité, et le traitement des autres comme une famille, non seulement sont intemporels, mais reflètent précisément ce que les clients recherchent dans une société de services professionnels. »

« Nous nous efforçons sans relâche d'aider nos clients à s'épanouir dans un environnement d'affaires international complexe et en constante évolution », a ajouté Nakis Kyprianou. « Nous ne faisons qu'accroître cette capacité en proposant une association internationale homogène de conseillers de confiance dans le monde entier. »

Pistiolis-Triantafyllos & Associates adoptera le nom d'Andersen Legal en Grèce, et continuera d'offrir des services juridiques aux entreprises et aux particuliers, notamment concernant l'emploi, les services commerciaux corporatifs et les fusions-acquisitions, les services de gouvernance et réglementaires, les médias de télécommunications et la technologie, la construction et l'immobilier, et la résolution des différents et des litiges. Theodore Pistiolis, aux côtés d'Anastasios Triantafyllos, dirigera Andersen Legal en Grèce.

« Nous sommes un leader reconnu en Grèce depuis des années. Autrement dit, nous avons le meilleur personnel et proposons les conseils les plus dignes de confiance. Aujourd'hui nous élargissons cette offre avec des professionnels de premier plan dans le monde entier, par l'intermédiaire des cabinets membres et des cabinets collaborateurs d'Andersen Global », ont indiqué Theodore Pistiolis et Anastasios Triantafyllos.

« Au cours des dernières années, nous avons pu travailler concrètement avec Nikos Siakantaris, Nakis Kyprianou, Theodore Pistiolis et Anastasios Triantafyllos, et nous avons été impressionnés par leur sens des affaires et leur expertise du marché », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC. « Unity Four et Pistiolis-Triantafyllos & Associates figurent parmi les principaux cabinets dans la région, et je suis fier de pouvoir lire le nom d'Andersen au-dessus de leurs portes. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 136 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

