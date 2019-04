Summum Media 360 L'agence de conception de site web a Montréal





Avec plus de 15 ans d’expérience dans la conception de site web a montreal, Summum Media 360 est spécialisé dans le secteur du référencement (référencement naturel) et du marketing Web.

Notre force, en particulier dans le référencement, réside dans le fait que nous possédons un algorithme unique, basé sur un processus de 400 étapes. Par conséquent, quiconque souhaitant se classer au sommet d'une des recherches Google pour son entreprise, s’y retrouveront à la hauteur des attentes ; le fait de conférer ceci à notre expérience.

La raison en est que notre algorithme unique ne laisse pas d’empreintes pouvant être suivies. Chaque fois que Google effectue un audit, toute entreprise qui se présente en ligne laisse des empreintes qui sont vérifiées. S'ils ne paient pas Google pour leur classement, ils seront alors poussés à la baisse et certains seront même complètement supprimées de la page, ce qui entraînera une perte de revenus préjudiciable.

Le fait que nous donnions sans laisser de traces, nos clients restent parmi les meilleurs et leurs entreprises continuent de prospérer. Alors que de plus en plus de sociétés entrent dans le monde en ligne, nos activités sont exactement ce dont elles ont besoin pour obtenir une exposition stratégique. Cela générera naturellement plus de trafic vers toutes les entreprises et, par conséquent, rapportera beaucoup plus!

Nous fournissons également une optimisation de Google AdWords. SEO et Google AdWords sont des stratégies de marketing par moteur de recherche visant à générer d’avantage de trafic et de prospects. Notre campagne AdWords bien optimisée fonctionne très rapidement pour permettre à une entreprise d’obtenir la première place très convoitée dans le secteur de la recherche. AdWords offre d'excellentes chances de générer d’avantage de trafic et de prospects instantanément. Google AdWords, en plus d'augmenter le trafic, les clics et les conversions, est également un moyen efficace d'informer les gens sur votre entreprise.

Grâce à notre campagne efficace de publicité sur Facebook, nous avons la possibilité d’atteindre un public précis. Facebook est la forme de publicité la plus ciblée. Vous pouvez faire de la publicité en fonction de votre âge, de vos intérêts, de votre comportement et de votre lieu derésidence. C’est un outil précis que nous utilisons pour cibler le client idéal. La publicité sur Facebook est rapide. Cela conduit à des résultats immédiats. Vous commencez à toucher des milliers de personnes aujourd'hui. Si vous recherchez un moyen rapide de générer du trafic et des conversions, la publicité sur Facebook est la meilleure solution et nous la proposons de la manière la plus stratégique possible.

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 19:43 et diffusé par :