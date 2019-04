Cogeco Communications publie ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2019





Les produits ont augmenté de 10,2 % (7,6 % selon un taux de change constant (1) ), pour atteindre 584,1 millions $;

le BAIIA ajusté (1) a augmenté de 12,9 % (10,5 % selon un taux de change constant), pour atteindre 280,6 millions $;

les flux de trésorerie disponibles (1) ont atteint 125,3 millions $, comparativement à 58,8 millions $ pour le deuxième trimestre de l'exercice 2018; et

un dividende déterminé trimestriel de 0,525 $ par action a été déclaré, comparativement à 0,475 $ par action au trimestre correspondant de l'exercice 2018.

MONTRÉAL, 09 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 28 février 2019, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

Suite à l'annonce par Cogeco Communications, le 27 février 2019, de l'entente en vue de la vente de Cogeco Peer 1 inc., sa filiale de services de technologies de l'information et des communications aux entreprises (les « Services de TIC aux entreprises »), les résultats d'exploitation et financiers pour les périodes considérées et correspondantes ont été reclassés à titre d'activités abandonnées.

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019 :

Les produits ont augmenté de 10,2 %, pour atteindre 584,1 millions $, essentiellement stimulés par la croissance de 25,1 % au sein du secteur des Services à large bande américains. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 7,6 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous : Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 18,4 % selon un taux de change constant, principalement en raison de l'incidence de l'acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast (l'« acquisition de MetroCast ») conclue le 4 janvier 2018, laquelle est comprise dans les produits sur une période de deux mois seulement à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation tient également aux hausses tarifaires entrées en vigueur en août 2018, à la croissance soutenue du nombre de clients des services Internet et de téléphonie ainsi qu'à l'acquisition du réseau de fibre du sud de la Floride précédemment détenu par FiberLight, LLC (l'« acquisition de FiberLight »), le 3 octobre 2018. La hausse a été contrebalancée en partie par une diminution du nombre de clients du service de vidéo. Les produits des Services à large bande canadiens ont augmenté de 0,8 % en raison essentiellement des hausses tarifaires entrées en vigueur en novembre 2018 en Ontario et au Québec et de la hausse des prix nets découlant des ventes aux consommateurs, facteurs en partie contrebalancés par une diminution du nombre de clients des services de vidéo et de téléphonie.



Le BAIIA ajusté a augmenté de 12,9 % pour s'établir à 280,6 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 10,5 %, en raison essentiellement des facteurs suivants : une hausse de 21,7 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de l'incidence des acquisitions de MetroCast et de FiberLight, conjuguée à une forte croissance interne; et une hausse de 3,8 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, en raison principalement d'une augmentation des produits, conjuguée à une diminution des charges d'exploitation.



Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 86,1 millions $, dont une tranche de 81,7 millions $, ou 1,65 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 159,9 millions $, dont une tranche de 157,0 millions $, ou 3,19 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société pour la période correspondante de l'exercice 2018, principalement en raison d'une variation des impôts sur le résultat et de la dotation aux amortissements, contrebalancée en partie par une augmentation du BAIIA ajusté et une diminution des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition. À l'exercice précédent, les impôts sur le résultat comprenaient un ajustement de 94 millions $ en raison de la réforme fiscale américaine, qui a donné lieu à une réduction du taux fédéral d'imposition des sociétés de 35 % à 21 %.





Le 27 février 2019, Cogeco Communications a annoncé qu'elle avait conclu une entente en vue de la vente de Cogeco Peer 1 inc., sa filiale des Services de TIC aux entreprises, à des sociétés affiliées de Digital Colony. La transaction, d'une valeur de 720 millions $, devrait se conclure au cours du troisième trimestre de l'exercice 2019. Les résultats d'exploitation et financiers de la filiale des Services de TIC aux entreprises pour les périodes considérées et correspondantes ont par conséquent été reclassés à titre d'activités abandonnées. Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2019, la perte de la période liée aux activités abandonnées s'est chiffrée à 5,4 millions $, comparativement à 16,1 millions $ pour la période correspondante de l'exercice précédent.





Le bénéfice de la période s'est chiffré à 80,8 millions $, dont une tranche de 76,3 millions $, ou 1,55 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 143,8 millions $, dont une tranche de 140,9 millions $, ou 2,86 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société pour la période correspondante de l'exercice 2018. La variation est principalement attribuable à la réduction des impôts sur le résultat de 94 millions $ à l'exercice précédent en raison de la réforme fiscale américaine et de la dotation aux amortissements, contrebalancée en partie par une augmentation du BAIIA ajusté et une diminution des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition et par une diminution de la perte liée aux activités abandonnées.





Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 125,3 millions $, comparativement à 58,8 millions $ à la période correspondante de l'exercice précédent. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont doublé en raison d'une hausse du BAIIA ajusté et d'une baisse des acquisitions d'immobilisations corporelles, des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition et de la charge d'impôts exigibles.





Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 0,4 %, pour atteindre 199,5 millions $, essentiellement en raison de la hausse du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts sur le résultat payés et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition, facteurs partiellement contrebalancés par la diminution des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie qui découlent principalement des variations du fonds de roulement et de l'augmentation des charges financières payées.





La Société a révisé ses projections financières pour l'exercice 2019 pour tenir compte des activités abandonnées de sa filiale des Services de TIC aux entreprises. Sur la base d'un taux de change constant, la Société prévoit que la croissance des produits se situera entre 6 % et 8 %, celle du BAIIA ajusté entre 8 % et 10 %, que les acquisitions d'immobilisations corporelles devraient se chiffrer entre 450 millions $ et 470 millions $ et que les flux de trésorerie disponibles devraient augmenter et se situer entre 38 % et 45 %.





Au cours de sa réunion du 9 avril 2019, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,525 $, comparativement à un dividende de 0,475 $ par action au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2018.

(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Nous sommes très satisfaits des résultats globaux enregistrés au deuxième trimestre de l'exercice 2019 », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Dans notre secteur des Services à large bande canadiens, les résultats et les activités de Cogeco Connexion ont renoué avec des niveaux qui correspondent à son rendement avant l'implantation d'un nouveau système avancé de gestion des clients à l'exercice 2018, laquelle a eu une incidence sur les résultats d'exploitation des derniers trimestres », a fait valoir M. Jetté. « Nous sommes enchantés de constater des hausses des produits et du BAIIA ajusté par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent. »

« En ce qui concerne Atlantic Broadband, notre filiale des Services à large bande américains, je suis heureux d'annoncer que nous continuons d'enregistrer une forte croissance interne », a poursuivi M. Jetté.

« À la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2019, nous avons conclu une entente en vue de la vente de Cogeco Peer 1, notre filiale des Services de TIC aux entreprises, à des sociétés affiliées de Digital Colony. Cette transaction permettra à Cogeco Communications de concentrer ses ressources et ses efforts sur ses secteurs des Services à large bande canadiens et américains, tout en offrant plus de souplesse pour procéder à des investissements internes et à des acquisitions », a conclu M. Jetté.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom de Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Par l'intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc. fournit à la clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l'information (colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES

Trimestre et semestre clos le 28 février 2019

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les Semestres clos les (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) 28 février

2019 28 février 2018(1) Variation Variation

selon un taux de change

constant(2) Incidence du taux de change(2) 28 février

2019 28 février 2018(1) Variation Variation

selon un taux de change

constant(2) Incidence du taux de change(2) $ $ % % $ $ $ % % $ Opérations Produits 584 129 529 855 10,2 7,6 13 884 1 160 802 1 014 141 14,5 12,1 24 157 BAIIA ajusté(3) 280 552 248 470 12,9 10,5 5 958 548 403 475 474 15,3 13,2 10 297 Marge du BAIIA ajusté(3) 48,0 % 46,9 % 47,2 % 46,9 % Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(4) 3 722 15 999 (76,7 ) 9 435 16 391 (42,4 ) Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 86 128 159 912 (46,1 ) 164 934 238 183 (30,8 ) Perte de la période liée aux activités abandonnées (5 369 ) (16 079 ) (66,6 ) (8 991 ) (17 964 ) (49,9 ) Bénéfice de la période 80 759 143 833 (43,9 ) 155 943 220 219 (29,2 ) Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 76 349 140 921 (45,8 ) 146 519 217 307 (32,6 ) Flux de trésorerie Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 199 462 198 720 0,4 298 458 198 237 50,6 Acquisitions d'immobilisations corporelles(5) 92 773 112 378 (17,4 ) (20,4 ) 3 346 193 330 196 829 (1,8 ) (4,7 ) 5 767 Flux de trésorerie disponibles(3) 125 307 58 796 ? ? 630 232 810 151 703 53,5 52,7 1 146 Intensité du capital(3) 15,9 % 21,2 % 16,7 % 19,4 % Situation financière(6) Trésorerie et équivalents de trésorerie 59 387 84 725 (29,9 ) Total de l'actif 7 185 140 7 180 043 0,1 Endettement(7) 3 908 265 3 914 711 (0,2 ) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 2 085 436 1 997 169 4,4 Données par action(8) Bénéfice (perte) par action De base lié(e) aux activités poursuivies 1,65 3,19 (48,3 ) 3,15 4,77 (34,0 ) lié(e) aux activités abandonnées (0,11 ) (0,33 ) (66,7 ) (0,18 ) (0,36 ) (50,0 ) lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,55 2,86 (45,8 ) 2,97 4,41 (32,7 ) Dilué(e) lié(e) aux activités poursuivies 1,64 3,16 (48,1 ) 3,13 4,73 (33,8 ) lié(e) aux activités abandonnées (0,11 ) (0,33 ) (66,7 ) (0,18 ) (0,36 ) (50,0 ) lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,53 2,83 (45,9 ) 2,95 4,37 (32,5 ) Dividendes 0,525 0,475 10,5 1,05 0,95 10,5





(1) Les données de l'exercice 2018 ont été retraitées pour les rendre conformes à IFRS 15 et pour refléter un changement de méthode comptable, ainsi que pour reclasser les résultats du secteur des Services de TIC aux entreprises à titre d'activités abandonnées. Pour plus de détails, se reporter aux rubriques « Méthodes comptables » et « Activités abandonnées » du rapport de gestion. (2) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers des périodes considérées libellés en dollars américains aux taux de change des périodes correspondantes de l'exercice précédent. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2018, les taux de change moyens utilisés aux fins de la conversion étaient de 1,2595 $ CA pour 1 $ US et de 1,2574 $ CA pour 1 $ US, respectivement. (3) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »); par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion. (4) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout imputables aux frais de restructuration au sein du secteur des Services à large bande canadiens et se rapportaient à un programme d'optimisation opérationnelle. Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2018, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient liés à l'acquisition de MetroCast conclue le 4 janvier 2018. (5) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 février 2019, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 89,4 millions $ et à 187,6 millions $, respectivement, selon un taux de change constant. (6) Au 28 février 2019 et au 31 août 2018. (7) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à un regroupement d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (8) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

