Plus de 80 000 petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne bénéficieront d'une augmentation de leurs revenus grâce à l'appui du projet Solution 4B

OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - La Fondation du développement coopératif du Canada (CDF Canada) et Fertilisants Canada se sont associés pour promouvoir l'agriculture durable en Éthiopie, au Ghana et au Sénégal dans le cadre du projet Solution 4B. Le projet, appuyé par Affaires mondiales Canada, vise à intégration la gérance des nutriments 4B (bonne source, à la bonne dose, au bon moment et au bon endroit) dans les pratiques de gestion des engrais afin d'accroître les revenus de plus de 80 000 petits exploitants agricoles.

« L'amélioration des perspectives socio-économiques des petits exploitants agricoles, particulièrement des femmes, est au coeur des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour accroître la prospérité des pays d'Afrique subsaharienne, a déclaré l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Dans le cadre de ce projet, notre gouvernement fournit un financement de 15 millions de dollars pour déployer une innovation canadienne en agriculture -- les pratiques de gestion exemplaires de la gérance des nutriments 4B -- et l'expertise en développement de la Fondation du développement coopératif du Canada pour assurer la sécurité alimentaire et le bien-être économique des petits exploitants agricoles en Éthiopie, au Ghana et au Sénégal. »

Le programme aidera à améliorer la structure des entreprises coopératives et l'intégration de la gérance des nutriments 4B dans les pratiques agricoles. Il aidera les petits exploitants agricoles à produire des cultures plus nutritives et commercialisables, à accroître leurs revenus, leur productivité et leurs marges bénéficiaires.

« Fertilisants Canada est heureuse de s'associer à la Fondation du développement coopératif du Canada et au gouvernement du Canada pour faciliter le transfert des connaissances et la mise en oeuvre des pratiques de gérance des nutriments 4B en Éthiopie, au Ghana et au Sénégal, a déclaré Garth Whyte, président et directeur général de Fertilisants Canada. La gérance des nutriments 4B est une innovation canadienne, toutefois elle peut facilement être adaptée aux conditions du sol locales, ce qui en fait le projet idéal à déployer auprès des petits exploitants agricoles pour augmenter le rendement des cultures et la rentabilité.

Le projet Solution 4B est un partenariat innovateur qui fera usage de financement et du savoir-faire canadiens pour intégrer les principes du développement coopératif et de la gestion de l'agriculture durable afin d'appuyer l'amélioration des possibilités socio-économiques et de répondre aux besoins des agricultrices.

« Depuis plus de soixante-dix ans, le travail de CDF Canada fait la preuve de la générosité et des valeurs des coopératives et des coopératives financières canadiennes, qui aident à développer et supportent des solutions socio-économiques durables pour les personnes défavorisées dans le monde entier », a déclaré Ben André, directeur général de la Fondation du développement coopératif du Canada. « Nous sommes très heureux de nous associer à Fertilisants Canada et à Affaires mondiales Canada pour promouvoir une agriculture durable et résiliente qui crée de nouvelles possibilités pour les agriculteurs de l'Éthiopie, du Ghana et du Sénégal. »

Le projet Solution 4B et le partenariat entre CDF Canada et Fertilisants Canada reflètent l'engagement de ces organisations à améliorer la sécurité alimentaire, à promouvoir une agriculture respectueuse du climat et à appuyer les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il appuie en outre l'objectif stratégique de Fertilisants Canada d'obtenir l'approbation officielle du cadre de gérance des nutriments 4B en tant que norme canadienne et mondiale pour l'épandage durable des éléments nutritifs et une agriculture intelligente sur le plan climatique. De plus, le projet Solution 4B est en droite ligne avec la mission CDF Canada qui est d'agir selon des principes coopératifs et de travailler en partenariat avec les collectivités pour atteindre des résultats durables en matière de développement économique et social.

Fertilisants Canada représente les fabricants et les distributeurs en gros et au détail d'engrais à base d'azote, de phosphate, de potasse et de souffre. L'industrie des engrais joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne en générant chaque année plus de 23 milliards de dollars et 76 000 emplois. Notre association s'engage à soutenir l'industrie des engrais à l'aide de projets de recherche et de programmes innovateurs, tout en prônant la durabilité, la gérance, la sûreté et la sécurité au moyen de normes et de codes de pratique. Visitez notre site à https://fertilizercanada.ca/fr/.

La Fondation du développement coopératif du Canada (CDF Canada) entretient des liens étroits avec les secteurs canadiens du développement international et des coopératives. Le Canada possède un réseau de 8 500 coopératives et caisses de crédit, dont l'actif total s'élève à plus de 350 milliards de dollars et qui comptent 150 000 employés. Les coopérateurs canadiens sont impliqués à l'échelle internationale depuis plus de 70 ans par l'entremise de CDF Canada. La mission de CDF Canada est d'agir selon des principes coopératifs et de travailler en partenariat avec les communautés du monde entier pour permettre un développement économique et social durable. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site à https://cdfcanada.coop/.

