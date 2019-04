Recyclage du verre - Les efforts de Ruba Ghazal portent fruit

Suite à la demande de la députée de Mercier, Ruba Ghazal, la Commission du Transport et de l'Environnement entendra les experts et étudiera les solutions à apporter au taux catastrophique du recyclage du verre, dont l'instauration d'une consigne des...

Stand.earth, une organisation internationale à vocation environnementale, annonce l'acquisition du Borealis Centre for Environment and Trade Research, établi en Colombie-Britannique, et la formation du nouveau Groupe de recherche Stand (Stand...