La culture betawi occupera le devant de la scène lors de la Semaine du design de Milan 2019

MILAN, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'Office du tourisme et de la culture de Jakarta (JTCO) et l'Indonesian Contemporary Art & Design (ICAD) dévoilent les débuts de onze artistes indonésiens à l'occasion de la Semaine du design de Milan 2019 au Superstudio Più, Zona Tortona, Milan, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 avril 2019. Intitulée « Essential Jakarta », l'exposition braque les projecteurs sur la culture autochtone des betawis, avec des technologies et des oeuvres d'art contemporain sélectionnées par Artura, le plus important cabinet de design d'Indonésie.

Attirant plus de 100 000 visiteurs du monde entier, l'exposition recrée huit icônes betawi dans des oeuvres modernes, telles que l'Ondel-Ondel, le Kembang Kelapa, le Gigi Balang, le Kebaya Kerancang, les vêtements Sadariah, les batiks bataviens, ainsi que des plats authentiques, le Kerak Telor et le Bir Pletok. Sous un pavillon de 175 mètres carrés, chaque icône est réinterprétée dans un large éventail de secteurs créatifs, notamment par une chaise en bois betawi, une kebaya moderne cousue dans un tissu léger, et des accessoires artisanaux en forme d'Ondel-Ondel, la marionnette traditionnelle betawi.

« Nous avons souhaité donner une impulsion aux artistes indonésiens et faire revivre la tradition betawi pour répondre aux demandes changeantes des visiteurs internationaux. Grâce à un mélange immersif de culture et de technologie, nous nous sommes également plongés dans les récits culturels à travers un parcours interactif, qui permet à une nouvelle forme de la culture betawi d'émerger sur la scène internationale », a déclaré le Dr Edy Junaedi, directeur exécutif de l'Office du tourisme et de la culture de Jakarta (JTCO).

Les oeuvres contemporaines sont présentées sur un stand à quatre pétales conçu pour ressembler au Kembang Goyang, le gâteau le plus emblématique de Jakarta. Pour enrichir l'expérience des visiteurs, des danses betawi traditionnelles accompagnées de vidéos interactives seront présentées afin d'apporter une touche moderne à des oeuvres culturelles et contemporaines. Des plats betawi authentiques seront également servis au cours du salon, notamment le Gado-Gado et le Soto Betawi.

Soulignant les 70 années de relations bilatérales entre l'Indonésie et l'Italie, le salon invite également les professionnels du monde entier à se rencontrer en personne, faisant du pavillon indonésien la meilleure plateforme pour échanger avec des entreprises européennes lors du salon le plus attendu du monde.

La mise en valeur de produits et d'artisanats indonésiens a toujours été au centre du marché européen. Un rapport sur l'un des plus grands salons professionnels d'Indonésie indique que des contrats d'une valeur cumulée de 41,6 millions de dollars US ont été signés entre des entreprises indonésiennes et italiennes, pour la plupart dans les secteurs de l'ameublement, de l'artisanat, des textiles, de l'alimentation et des boissons.

