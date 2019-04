The Edge Benefits annonce du NOUVEAU pour l'assurance maladies graves : un montant garanti de 50 000 $ et une couverture de 50 000 $ offerte avec une tarification simplifiée, sans tenir compte des antécédents familiaux





NEWMARKET, ON, le 9 avril 2019 /CNW/ - Neil Paton, associé, président et chef de la direction de The Edge Benefits a annoncé aujourd'hui des améliorations importantes apportées à l'assurance maladies graves de premier plan de la compagnie, ainsi que le nouvel avenant pour maladies graves d'un enfant.

« L'assurance maladies graves est un produit intéressant pour tous les Canadiens; il offre la tranquillité d'esprit en atténuant les difficultés financières qui surviennent pendant qu'une personne malade se rétablit d'une maladie soudaine et inattendue », a expliqué M. Paton. « Avec la hausse actuelle des incidences d'invalidité et du coût des traitements, nous cherchons à faciliter encore davantage l'accès à une protection dont les gens ont besoin sans les tracas souvent liés à la tarification des produits d'assurance maladies graves ordinaires. »

Auparavant, le produit couvrait 23 conditions avec une indemnité maximale de 25 000 $ sans avoir à répondre à un questionnaire médical, auquel une couverture supplémentaire de 75 000 $ pouvait être ajoutée à l'issue d'un processus de tarification. Depuis le 1er avril, le montant garanti est doublé pour atteindre 50 000 $, sans avoir à répondre à un questionnaire médical, et une couverture supplémentaire de 50 000 $ est maintenant disponible à l'issue d'un processus de tarification simplifiée, portant la couverture totale offerte à 100 000 $, le tout sans tenir en compte des antécédents familiaux.

« En plus, nous lançons un nouvel avenant pour maladies graves d'un enfant de 10 000 $ couvrant les mêmes 23 conditions en plus de quatre autres conditions : la paralysie cérébrale, la fibrose kystique, le syndrome de Down et la dystrophie musculaire.

Il s'agit là d'une excellente occasion pour les conseillers de réévaluer les besoins de leurs clients, afin de s'assurer que leur protection est adéquate et qu'ils ont une assurance maladies graves suffisante », a ajouté M. Paton. « Voilà un autre exemple de la façon dont nous mettons de l'avant les intérêts de nos clients et de nos conseillers et nous tâchons de leur donner encore plus de raisons de choisir The Edge Benefits pour répondre à leurs besoins d'assurance. »

Nous vous invitons à consulter notre site pour obtenir de plus amples renseignements et vous inscrire à l'un de nos webinaires d'information qui auront lieu pendant le mois de juin.

À propos de The EDGE

The EDGE est fière d'être membre du groupe de sociétés Co-operators et d'offrir une approche simplifiée en matière de solutions complexes d'assurance à prestations du vivant aux consommateurs canadiens, laquelle a révolutionné le secteur de l'assurance. Elle propose aux travailleurs autonomes et aux propriétaires de petites entreprises des solutions d'assurance spécialement adaptées à leurs besoins. Située à Newmarket, en Ontario, The EDGE compte 80 employés et assure 60 000 entreprises et particuliers. Elle a versé plus de 150 millions de dollars en prestations au cours des 15 dernières années. Environ 17 000 conseillers autorisés en assurance au Canada choisissent actuellement les solutions d'assurance de la société The EDGE pour répondre aux besoins de leurs clients. Pour en savoir plus, consultez le site Web edgebenefits.com/fr.

Au sujet de Chubb du Canada Compagnie d'Assurance-Vie

Cette assurance maladies graves est souscrite auprès de Chubb du Canada Compagnie d'Assurance-Vie (« Chubb Vie »). Chubb Vie fait partie du groupe Chubb, compagnies d'assurances qui exerce ses activités dans 54 pays. Chubb offre de l'assurance dommages pour les entreprises et les particuliers, de l'assurance accident et maladie complémentaire aux particuliers, de la réassurance et de l'assurance vie à une vaste gamme de clients.

