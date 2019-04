Le gouvernement du Canada investit pour renforcer l'industrie porcine canadienne





OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de plus de 6 millions de dollars qui aidera l'industrie porcine canadienne à exploiter l'innovation pour stimuler la production, à renforcer la confiance du public, et à élargir les marchés du porc canadien au pays et à l'étranger.

Cet investissement découle du Partenariat canadien pour l'agriculture. Plus de 3,8 millions de dollars injectés dans le cadre du programme Agri-assurance aideront à lancer des programmes à la ferme pour appuyer la salubrité des aliments, la traçabilité et le bien-être animal et pour assurer la conformité au programme PorcTracé. Dans le cadre du programme Agri-marketing, 1,2 million de dollars viseront à promouvoir le porc canadien et à élargir les marchés, tandis que 1,1 million de dollars investis dans le cadre du programme Agri-science aideront les producteurs à améliorer leur productivité grâce à des stratégies d'alimentation efficaces.

Citations

« L'industrie porcine canadienne joue un rôle déterminant dans le maintien de la confiance des consommateurs à l'égard du porc canadien et dans l'expansion des marchés intérieurs et étrangers. Notre gouvernement est déterminé à appuyer l'industrie porcine pour qu'elle devienne encore plus novatrice et prospère, tout en améliorant la compétitivité et en favorisant la croissance économique continue de notre classe moyenne. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les projets annoncés aujourd'hui renforcent la plateforme de l'Excellence du porc canadien et contribuent à la croissance de l'économie canadienne. Les producteurs de porc canadiens sont très fiers de produire du porc nutritif, de haute qualité et très en demande sur les marchés étrangers. Nos programmes de salubrité des aliments et de bien-être animal à la ferme permettent aux producteurs de démontrer leur engagement à l'égard d'une production porcine durable. »

- Rick Bergmann, président du Conseil canadien du porc

Les faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

En 2018, les exportations de l'industrie porcine canadienne étaient évaluées à 4 milliards de dollars, ce qui classe le Canada parmi les trois premiers exportateurs de porc au monde.

parmi les trois premiers exportateurs de porc au monde. Depuis plus de 50 ans, le Conseil canadien du porc (CCP) représente le point de vue des producteurs de porcs canadiens. Le CCP participe à une série d'initiatives, notamment les programmes d'assurance à la ferme, la traçabilité, la santé animale, l'analyse des marchés et le développement des marchés. Ses activités de développement des marchés sont réalisées en grande partie par l'entremise de Canada Porc International (CPI).

Liens connexes

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

