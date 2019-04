Une recherche clinique pionnière permet au centre de fécondation in vitro Institute of Life en Grèce et à Embryotools en Espagne de réaliser une innovation mondiale en termes de procréation médicalement assistée





ATHÈNES, Grèce, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- La naissance du premier bébé en bonne santé grâce à la méthode pionnière du transfert de fuseau maternel - mise en oeuvre pour la première fois par l'Institute of Life et Embryotools - est une première mondiale, offrant la possibilité de préserver le matériel génétique maternel. La méthode a été mise en oeuvre par le centre de fécondation in vitro Institute of Life et Embryotools pour traiter les problèmes de fertilité associés aux multiples échecs de la fécondation in vitro (FIV) dus à un dysfonctionnement cytoplasmique des ovocytes ou aux problèmes liés aux maladies génétiques mitochondriales rares.

Le petit garçon pesant 2,960 kilos est né aujourd'hui, 9 avril 2019, à 7 h 46 du matin, d'une femme grecque de 32 ans ayant vécu de nombreux échecs de FIV et ayant des ovocytes de piètre qualité. La maman et le nourrisson se portent bien.

Le président de l'Institute of Life, le docteur Panagiotis Psathas, a déclaré : « Aujourd'hui, pour la première fois au monde, le droit inaliénable d'une femme de devenir mère avec son propre matériel génétique est devenu une réalité. En tant que scientifiques grecs, nous sommes très heureux d'annoncer cette innovation internationale dans le domaine de la procréation médicalement assistée et nous sommes désormais en mesure de permettre aux femmes ayant connu de nombreux échecs de FIV ou souffrant de maladies génétiques mitochondriales rares d'avoir un enfant en bonne santé. Chez Institute of Life, nous avons pris l'engagement de continuer à aider un nombre encore plus important de couples confrontés à des problèmes de fertilité à avoir des enfants avec leur propre ADN, sans avoir recours aux donneuses d'ovules ».

Le Dr Nuno Costa-Borges, collaborateur scientifique de l'Institute of Life et cofondateur d'Embryotools, a déclaré : « La mise en oeuvre parfaitement réussie et sûre de la méthode du transfert du fuseau maternel - pour la première fois dans l'histoire de la médecine - est une révolution dans la procréation médicalement assistée. Je tiens à remercier et à féliciter toute l'équipe européenne grâce à laquelle cela est une réalité, et en particulier le centre de fécondation in vitro Institute of Life. Notre excellente collaboration et ce résultat exceptionnel aideront d'innombrables femmes à réaliser leur rêve de devenir mères avec leur propre matériel génétique ».

La méthode de transfert de fuseau maternel, développée après cinq ans de recherche fondamentale chez Embryotools en Espagne et deux ans et demi de validation clinique pionnière au laboratoire de l'Institute of Life en Grèce, implique le remplacement mitochondrial dans les ovocytes humains, ce qui préserve entièrement le matériel génétique de la femme souhaitant se reproduire. Les spécialistes peuvent ainsi surmonter les problèmes des femmes présentant des problèmes de fertilité et ayant souffert de nombreux échecs de FIV en raison de dysfonctionnements cytoplasmiques de leurs ovocytes ou des femmes souffrant de maladies génétiques mitochondriales rares. En fin de compte, la mise en oeuvre clinique de la méthode de « transfert de fuseau maternel » est réalisée sous l'autorisation et la supervision de l'Autorité nationale grecque de procréation médicalement assistée.

C'est l'un des centres de procréation médicalement assistée les plus grands et les plus avancés d'Europe. Il utilise les technologies les plus à la pointe, en appliquant des traitements novateurs et des techniques innovatrices et en observant les normes d'exploitation les plus élevées afin d'apporter une certitude aux couples qui font confiance à ses services.

