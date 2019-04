Fabien Loszach se joint à l'équipe de Forsman Montréal pour apporter de nouvelles perspectives stratégiques





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Karine Huard, directrice générale du collectif de créateurs Forsman & Bodenfors, à Montréal, est fière de nommer Fabien Loszach à titre de vice-président, planification stratégique.

OEuvrant depuis plus de 10 dans le milieu des communications au Québec, Fabien Loszach a acquis une solide expérience en stratégie numérique : il a été vice-président de la stratégie interactive et du contenu chez Brad, puis vice-président numérique chez Ogilvy Canada. Dans cette dernière agence, il a agi comme stratège principal pour le lancement de l'opérateur Fizz et a géré les comptes d'Épargne Placements Québec, de Volvo Trucks (Novabus et Prevost), de Stationnement de Montréal et des restaurants Benny, entre autres.

Attiré par les valeurs d'égalité et la structure horizontale de Forsman ainsi que par le leadership de sa nouvelle directrice générale, c'est avec un grand enthousiasme qu'il entrevoit ce nouveau défi. « J'aime les valeurs d'humilité et d'humanité de cette agence, qui ne l'empêchent pas, bien au contraire, de gagner une quantité inouïe de prix année après année sur la scène mondiale (114 Lions à Cannes, quand même !). »

« Fabien a exactement le profil que je cherchais pour bonifier l'offre de Forsman. Il est un stratège expérimenté qui a une compréhension poussée des enjeux des consommateurs, car ses études doctorales en sociologie l'ont aidé à bien cerner les courants et tendances de la société. Il sait analyser la donnée afin de trouver des insights riches pour tirer le maximum de toutes les plateformes et ainsi mobiliser une multitude d'audiences », insiste Karine Huard.

En plus de sa carrière dans le monde publicitaire, Fabien Loszach est chroniqueur à l'émission Moteur de recherche (anciennement La Sphère) diffusée sur Ici Radio-Canada Première. Il enseigne aussi la Planification des communications numériques à l'UQÀM et Les enjeux des technologies émergentes au programme de maîtrise en communication, à l'Université de Sherbrooke.



En mai 2016, il a publié son premier ouvrage sur les tendances numériques, 50 questions pour expliquer le web à votre père, aux Éditions Cardinal. Son prochain livre, coécrit avec l'animateur Matthieu Dugal, sortira en octobre 2019 sous le titre Encyclopédie du web.

À propos de Forsman

Forsman & Bodenfors, agence d'origine suédoise, est un collectif mondial de créateurs qui oeuvre pour construire les marques les plus emblématiques et les plus humaines. Grâce au réseau de Forsman & Bodenfors, qui figure au cinquième rang des entreprises les plus innovantes de 2018, selon Fast Company, le bureau de Montréal a accès à une expertise plus large et diversifiée, totalisant plus de 600 employés répartis dans sept autres bureaux : Göteborg, New York, Stockholm, Londres, Toronto, Shanghai et Singapour. Pour plus d'informations sur Forsman & Bodenfors, contactez Karine Huard au (514) 996-2927.

SOURCE Forsman & Bodenfors

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 16:21 et diffusé par :