Alvogen et ses partenaires obtiennent les premières certifications européennes pour l'Ulipristal générique en 5 mg

PINE BROOK, New Jersey, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Alvogen a annoncé aujourd'hui avoir mené à bien 16 procédures d'enregistrement en parallèle pour les comprimés d'Ulipristal. Alvogen et ses partenaires commerciaux ont reçu l'autorisation réglementaire pour ce produit dans de nombreux pays européens. Avec son partenaire, Alvogen est la première société en Europe à obtenir une approbation. L'approbation scientifique a été obtenue pour les comprimés d'Ulipristal en 5 mg.

Le produit d'Alvogen est une version générique et bioéquivalente des comprimés Esmya®. Il a été entièrement développé en interne par Lotus Pharmaceuticals, une filiale d'Alvogen. Alvogen et ses partenaires commerciaux ont demandé une autorisation de mise sur le marché dans 16 pays européens en utilisant 16 procédures décentralisées.

Esmya® est un médicament indiqué dans le traitement des fibromes utérins. Le produit a été développé par Lotus Pharmaceuticals, une filiale du groupe Alvogen. Il fait partie d'un portefeuille complet mis au point et concédé sous licence à de multiples partenaires commerciaux de premier plan dans le monde entier.

Faysal Kalmoua, Vice-président exécutif du portefeuille mondial d'Alvogen, a commenté à ce sujet : « Nous sommes ravis de l'approbation des comprimés génériques d'Ulipristal et souhaitons, avec nos partenaires commerciaux, diriger la commercialisation de ce produit important en Europe. Alvogen dispose d'un vivier prometteur de projets de génériques en interne et de demandes réglementaires en attente sur ses plateformes technologiques de génériques complexes, notamment un portefeuille de produits d'oncologie administrés par voie orale, d'hormones, de gels doux et de génériques à valeur ajoutée ».

À propos d'Alvogen

Alvogen est une société pharmaceutique mondiale privée spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de génériques, de médicaments de marques, de produits vendus sans ordonnance et de produits biosimilaires pour les patients à travers le monde. La société exerce ses activités commerciales dans 35 pays. Elle compte 2 800 employés et exploite quatre centres de fabrication et de développement aux États-Unis, en Roumanie, en Corée et à Taïwan. L'Amérique du Nord est le plus grand marché d'Alvogen même si la société est présente dans d'autres marchés importants comme la Corée du Sud, la Russie, la Roumanie, la Hongrie, l'Ukraine, Taïwan, le Japon et la Chine.

Contact auprès des médias :

Halldor Kristmannsson

Tél. : +354-522-2900

halldor.kristmannsson@alvogen.com

