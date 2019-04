Le projet Arte d'Antonio Citterio mettra en vente des résidences en copropriété dans le quartier exclusif de Surfside à Miami





Cet immeuble en copropriété de luxe en bord de mer est le premier projet d'Antonio Citterio aux États-Unis

MIAMI, 9 avril 2019 /CNW/ - Arte a annoncé aujourd'hui la mise en vente très attendue de ses résidences en copropriété situées sur un terrain de 0,4 hectare de plage immaculée dans l'enclave exclusive de Surfside. Avec ses 16 résidences ultra-luxueuses, ce lotissement boutique de 12 étages est l'offre la plus prestigieuse à être proposée pour la première fois à cette destination de tout premier plan et il s'agit du premier projet aux États-Unis à être réalisé par le maître architecte italien Antonio Citterio.

Antonio Citterio, l'un des talents les plus réputés actuellement du domaine de l'architecture, est le visionnaire à l'origine des très célèbres projets hôteliers Bulgari et Mandarin Oriental à Dubaï, Londres, Milan et Bali. Son nouvel immeuble en copropriété en bord de mer offre une occasion rare et limitée de posséder l'une de ses quelques créations résidentielles dans le monde.

« Nous sommes très heureux d'être les premiers à présenter les travaux d'Antonio Citterio ici aux États-Unis avec Arte », explique Alex Sapir, président de Sapir Corp LTD, dont la filiale basée en Israël et à New York, SC 8955 LLC, se consacre à l'immobilier de luxe et développe le projet. « Le niveau de création, de finition et de détail pour ce bâtiment est inédit sur le marché de Miami. Antonio est très créatif et sérieux dans son travail, et nous pensons que son esthétique sophistiquée sera bien reçue par les acheteurs et la communauté. »

Les premiers contrats devant être signés à l'été 2019, Arte est sis au 8955 Collins Avenue à Surfside, une zone très prisée située au nord de Miami Beach, plein d'animation, et entre l'exclusif Indian Creek, Bay Harbor Islands et Bal Harbour, très à la mode. Salué comme étant le prochain grand American Riviera, Surfside est au coeur des destinations culturelles, culinaires et commerciales les plus dynamiques de la ville.

Les spacieuses résidences d'Arte de trois à cinq chambres ont des superficies comprises entre 292,6 m2 et 701,4 m2 environ. Conçues pour la vie à l'intérieur et à l'extérieur avec des vues époustouflantes sur l'océan, ces résidences reproduisent le style de vie méditerranéen grâce à de vastes terrasses en travertin et de balcons en ipé qui se fondent de façon homogène avec les aires habitables ouvertes et modernes. Les jolies cuisines sont équipées d'armoires Poliform, de comptoirs en marbre italien et d'appareils Gaggenau.

L'ensemble complet d'équipements de villégiature compte une piscine intérieure de 23 m, une piscine extérieure, un terrain de tennis sur le toit, un centre d'entraînement et un studio de yoga dernier cri, un sauna et un hammam ainsi qu'un étang pour la méditation. Parmi les autres installations figurent une salle de jeux pour enfants, un salon pour les résidents avec des tables de billard, une cuisine traiteur pour les divertissements hors domicile et des espaces de stationnement privés à température contrôlée.

Antonio Citterio, le fondateur de la société du même nom, Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) - en collaboration avec Kobi Karp Architecture & Interior Design - a aménagé la façade d'Arte avec de grandes superficies de portes coulissantes en verre et un système de fenêtres Schuco en bronze maillé accentué avec du travertin romain. Les aménagements paysagers luxuriants de la propriété ont été conçus par Enzo Enea, l'une des plus grandes sociétés d'architecture paysagère au monde.

Arte tient son nom non seulement de la conception artistique du bâtiment, mais également des oeuvres d'art triées sur le volet qu'il contient. À l'extérieur se trouvera une sculpture originale « ART » du légendaire artiste américain Robert Indiana, qui est plus connu pour ses sculptures « LOVE » emblématiques. L'entrée accueillera « Polychromatic Chronology », une oeuvre de l'artiste dano-islandais Olafur Eliasson.

Les prix des résidences de demi ou de plein étage commencent à 10,215 millions de dollars. Les ventes sont exclusivement gérées par Corcoran Sunshine Marketing Group. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.artesurfside.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/848349/Surfside.jpg

