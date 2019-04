Plusieurs options pour les clients de l'est du Québec - Une offre consolidée pour un service régulier et prévisible au cours des prochains mois





QUÉBEC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - D'ici la reprise d'une liaison maritime de grande capacité à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, la Société des traversiers du Québec (STQ) mettra en place plusieurs mesures complémentaires afin de faire bénéficier sa clientèle de l'est du Québec d'une offre de service consolidée, régulière et prévisible au cours des prochains mois.

Dans cet objectif, la STQ a conclu des ententes avec les traverses Rimouski-Forestville et Trois-Pistoles-Les Escoumins, qui commenceront leur saison hâtivement afin que des liaisons maritimes soient disponibles le plus rapidement possible. Ces ententes prévoient également une offre bonifiée à certaines périodes plus achalandées, dont le congé pascal.

Pour répondre aux besoins de l'industrie du transport lourd, la STQ s'est également entendue avec CTMA pour prolonger la présence à Matane du NM CTMA Voyageur.

Finalement, la liaison aérienne complémentaire pour les piétons entre Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles sera maintenue jusqu'à la fin du mois de juillet.

« Cette offre consolidée permettra à nos différentes clientèles de bénéficier de services consolidés, prévisibles dans le temps et adaptés à leurs besoins respectifs. Les citoyens et les entreprises pourront ainsi planifier leurs déplacements à l'avance, tandis que les touristes seront en mesure de prévoir leurs vacances estivales, a indiqué le PDG par intérim de la STQ, Stéphane Lafaut. Par ailleurs, nous continuons à négocier pour en arriver à une entente avec le propriétaire du navire de relève que nous convoitons. Nous sommes très près de la ligne d'arrivée », a-t-il ajouté.

Traverse Rimouski-Forestville

Grâce à une entente intervenue entre la STQ et son partenaire privé, la traverse Rimouski-Forestville devancera sa saison d'environ un mois et son offre de service sera bonifiée de façon importante en début de saison.

Rimouski et Forestville sont situées à environ une heure de route de Matane et de Baie-Comeau, respectivement, ce qui fait de cette traverse l'option maritime la plus proche pour les automobilistes de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

Caractéristiques de la traverse et service offert :

Date de début de saison estimée : 18 avril*

Horaire : fixe, trois allers-retours par jour

Navire : CNM Évolution

Capacité : 30 voitures, 175 passagers (pas de transport lourd)

Durée de la traversée : environ 60 minutes

Réservations recommandées au 1 800 973-2725 ou au traversier.com

Tarifs habituels de cette traverse en vigueur

Traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins

À l'initiative de la STQ, le début de saison de la traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins sera également devancé de plus d'un mois. Trois-Pistoles et Les Escoumins sont situés à environ 1 h 45 de route de Matane et de Baie-Comeau, respectivement.

Caractéristiques de la traverse et service offert :

Date de début de saison estimée : 20 avril*

Horaire : selon les marées

Navire : NM Héritage 1

Capacité : 42 véhicules, 195 passagers

Durée de la traversée : environ 90 minutes

Réservations recommandées au 1 877 851-4677ou au traversiercnb.ca

Tarifs habituels de cette traverse en vigueur

*Les dates exactes d'entrée en service pourraient varier de quelques jours, notamment en fonction des conditions météorologiques. Elles seront confirmées dès que possible par les opérateurs.

Service maritime pour le transport lourd : le NM CTMA Voyageur prolongé

La STQ s'est également entendue avec CTMA afin de continuer à offrir un service régulier et prévisible aux transporteurs routiers. Le NM CTMA Voyageur demeurera ainsi en service à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout jusqu'au 31 mai prochain selon l'horaire actuel, soit deux allers-retours quotidiens les jeudis, vendredis et samedis. L'horaire exact est disponible au traversiers.com.

La liaison aérienne maintenue

En complément de cette offre maritime multisites, la STQ continuera à offrir une liaison aérienne régulière pour les piétons jusqu'à la fin juillet. Cette décision a été prise afin que les clients, notamment les touristes, soient en mesure de planifier leurs déplacements à l'avance.

L'horaire annoncé jusqu'au 30 avril demeure le même. Celui de mai, juin et juillet sera diffusé prochainement.

À noter : pour le moment, les réservations sont acceptées jusqu'au 30 avril. La STQ travaille actuellement à mettre en place une solution qui facilitera les réservations et réduira l'attente.

Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon

La traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, dont la saison commence le vendredi 12 avril, constitue une option supplémentaire pour les automobilistes et les camionneurs. Le NM Trans Saint-Laurent effectue de deux à quatre voyages par jour (en fonction du moment de l'année) selon un horaire fixe.

Environ 100 véhicules et 400 passagers peuvent prendre place à bord du navire. Les camions sont acceptés. La traverse de Rivière-du-Loup fonctionne selon le principe du premier arrivé, premier servi et n'accepte pas les réservations.

L'horaire et les tarifs sont disponibles au traverserdl.com.

