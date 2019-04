Le Canada célèbre les 40 ans du Programme de parrainage de réfugiés





Plus de 327?000 réfugiés ont trouvé asile au Canada



OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - Le 40e anniversaire du Programme de parrainage privé de réfugiés du Canada représente l'occasion de souligner l'immense contribution des Canadiens ainsi que leur détermination à offrir l'asile aux réfugiés vulnérables de partout dans le monde.

Le Canada est également devenu un modèle pour d'autres pays. Le succès du programme est le résultat direct des partenariats et de la collaboration extraordinaires entre les organisations, les entreprises, les gouvernements, les collectivités et les particuliers du Canada.

Les répondants du secteur privé ont accueilli plus de 327?000 réfugiés depuis le lancement du programme, à la fin des années 1970. Il s'agit de l'un des programmes de réinstallation les plus anciens et les mieux connus au monde.

Jusqu'en 2016, le Canada était le seul pays au monde à avoir mis sur pied un tel programme. Grâce à l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, les programmes de parrainage se sont multipliés : l'Argentine, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne élaborent ou gèrent actuellement de nouveaux programmes de parrainage communautaire pour les réfugiés.

Citation

« Merci à tous les Canadiens d'avoir ouvert leur coeur et leur foyer pour accueillir plus de 327?000 réfugiés au cours des quatre dernières décennies, d'un océan à l'autre. Nous pouvons tous être fiers de l'exemple que les Canadiens donnent au monde. Il s'agit de la démonstration la plus éclatante de l'étoffe dont sont faits les Canadiens ainsi que notre grand pays. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le Programme de parrainage privé de réfugiés a officiellement débuté en 1978. C'était la première fois que les Canadiens pouvaient participer à la réinstallation de réfugiés vulnérables.

De 1979 à 1980, plus de 60?000 personnes ont trouvé refuge au Canada après la guerre du Vietnam . D'entre elles, plus de la moitié ont été appuyées par des groupes de parrainage privés.

. D'entre elles, plus de la moitié ont été appuyées par des groupes de parrainage privés. Depuis 1980, plus de 160 collectivités ont accueilli des réfugiés parrainés par le secteur privé originaires de plus de 175 pays.

Depuis 2015, plus de la moitié des 62?000 réfugiés syriens réinstallés au Canada ont été parrainés par le secteur privé.

Lancée en 2016, l'Initiative mondiale de parrainage de réfugiés - un partenariat entre le Canada, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les fondations Open Society, la Fondation Giustra et l'Université d' Ottawa - vise à accroître le nombre de places disponibles pour la réinstallation de réfugiés à l'échelle mondiale, à renforcer les collectivités d'accueil et à améliorer le discours relatif aux réfugiés en incitant les gouvernements et de simples citoyens à parrainer des réfugiés.

