Stratégie numérique - Des signaux positifs, mais les salaires doivent suivre





QUÉBEC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se réjouit des propos du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, sur l'importance d'internaliser les ressources et les expertises dans la foulée de la consultation publique sur la stratégie numérique qui doit débuter le 11 avril.

«?C'est ce que nous demandons depuis longtemps, indique Richard Perron, président du SPGQ. En misant sur l'expertise de ses professionnelles et professionnels, le gouvernement s'assure d'offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens à un prix plus avantageux.?»

Le ministre s'est aussi prononcé pour une «?mise à jour majeure des compétences de nos ressources informationnelles à l'interne?». De plus, il a déclaré vouloir s'attaquer au manque de mobilité des données «?avec des formations pour les gestionnaires pour faire d'eux [...] les architectes de notre transformation numérique parce qu'on a pleinement et totalement confiance en notre fonction publique.?»

Le SPGQ salue ce témoignage de confiance, mais rappelle que le gouvernement doit offrir des salaires concurrentiels pour relever le défi de la transformation numérique. «?Les salaires bien inférieurs au marché dans le domaine de l'informatique rendent le recrutement particulièrement ardu dans le contexte de la pénurie de main-d'oeuvre, indique M. Perron. Il est grand temps que le Secrétariat du Conseil du trésor se penche sur ce problème et investisse dans son personnel professionnel. Cela devrait se faire à partir du comité sur l'expertise, l'attraction et la rétention des emplois professionnels proposé par le gouvernement lors du règlement de la convention collective des expertes et experts de l'état québécois en mars 2018.?»

Le SPGQ est prêt à travailler avec le gouvernement afin de remédier à cette situation et d'assurer la transformation numérique de l'État.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente quelque 26?000 spécialistes, dont environ 18?400 dans la fonction publique, 4?750 à l'Agence du revenu du Québec et 2?850 en santé, en éducation et dans les sociétés d'État.

