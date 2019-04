Expérience aéroportuaire pour les enfants autistes : une 7e édition d'Enfants en première réussie à YUL

La septième édition de l'activité Enfants en première, organisée à l'aéroport Montréal-Trudeau, s'est déroulée dans la bonne humeur et le plaisir. Cette journée unique permet aux enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des...

Le Forum international Évaluation et mesure d'impact sociale qui a regroupée aujourd'hui plus de 160 personnes a adopté la Déclaration de Montréal sur l'évaluation et mesure d'impact social. Le Conseil québécois du loisir a accepté l'invitation des...