Quatrième protocole d'entente sur la réduction des émissions des locomotives signé par l'Association des chemins de fer du Canada et le gouvernement fédéral

OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) a le plaisir d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (PE) avec Transports Canada portant sur l'établissement de cibles de réduction volontaire des émissions produites par les locomotives au Canada. Il s'agit du quatrième PE signé par l'ACFC et le gouvernement fédéral depuis 1995 et il illustre l'engagement à long terme de l'industrie ferroviaire à l'égard de la réduction des émissions des locomotives.

« L'industrie ferroviaire achemine près de 70 % des marchandises entre les villes au pays et effectue 84 millions voyageurs-déplacements chaque année et pourtant, elle produit moins de 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables au transport au Canada », a déclaré Marc Brazeau, président-directeur général de l'ACFC. « Nous sommes fiers de l'engagement indéfectible de nos membres à l'égard de la réduction des émissions et de la gestion de leur empreinte environnementale. »

Au Canada, les chemins de fer sont quatre fois plus économes en carburant que les camions, et un seul train de marchandises peut permettre d'éliminer environ 300 camions du réseau routier et autoroutier congestionné au pays. Si seulement 10 % des marchandises acheminées par camion étaient plutôt transportées par train, les émissions associées au transport au Canada diminueraient d'environ 3,7 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone (éq. CO 2 ) par année.

Ce protocole établit le mécanisme qui encadrera la façon dont l'ACFC, ses membres et Transports Canada réduiront les GES et déclareront les principaux contaminants atmosphériques (PCA) émis par les locomotives exploitées par les compagnies ferroviaires appartenant à des intérêts canadiens. Les chemins de fer de classe 1 et les chemins de fer voyageurs intervilles se sont engagés à des réductions de 6 %, tandis que les chemins de fer d'intérêt local et les transporteurs ferroviaires régionaux réduiront leurs émissions de 3 %.

Les réductions de l'intensité des émissions seront mesurées par rapport à des données de référence de 2017 et sur une période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 2022. Les chemins de fer de banlieue membres de l'ACFC continueront de soumettre des rapports de performance en vertu du PE.

L'ACFC publiera un rapport annuel qui résumera les progrès accomplis par les chemins de fer canadiens en matière de réduction des émissions et d'atteinte des cibles établies dans le cadre du protocole. Ces rapports seront soumis à l'examen de pairs et seront rendus publics, et les données seront auditées par une firme indépendante accréditée choisie par Transports Canada.

Ce PE appuie les engagements du gouvernement du Canada relativement au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et sa vision d'un réseau de transport écologique et innovateur énoncée dans Transports 2030.

L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente plus de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui acheminent près de 84 millions de voyageurs-déplacements et l'équivalent de 310 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et de ses membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel au niveau mondial, écologiquement durable, et surtout sûr. Pour en savoir plus, visitez-nous sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

