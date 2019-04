Verglas et pannes d'électricité - Transport gratuit pour les Lavallois vers deux haltes communautaires





LAVAL, QC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - En raison des conditions climatiques difficiles et des pannes d'électricité qui touchent depuis hier le territoire lavallois, la Ville de Laval se mobilise et met sur pied plusieurs mesures pour assurer la sécurité des citoyens. Pour appuyer ces démarches, la STL offre le service de transport aux Lavallois vers les deux haltes sécuritaires suivantes : centres communautaires Accès et de Lausanne.

Les citoyens peuvent prendre la ligne 46 pour se rendre au centre Accès situé au 6500, boulevard Arthur-Sauvé à Laval-Ouest et la ligne 27 pour se rendre au centre Lausanne situé au 455, rue de Lausanne à Vimont.

Pour toute information sur les mesures mises en place par la Ville de Laval, les citoyens sont invités à consulter la page Facebook et le site web de la Ville.

