Pannes d'électricité - Rosemère rappelle que le Centre communautaire Memorial est ouvert aux citoyens





ROSEMÈRE, QC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Comme l'accumulation de verglas sur les arbres a causé plusieurs pannes d'électricité importantes dans la région, la Ville de Rosemère invite ses citoyens à se réchauffer, charger leurs appareils électroniques et prendre un café au Centre communautaire Memorial (202, chemin Grande-Côte). Celui-ci restera ouvert aussi longtemps que nécessaire. L'ensemble des équipes des travaux publics, des pompiers et des policiers sont déployées afin d'assurer la sécurité des gens, déplacer et couper les branches qui risquent de tomber sur les fils électriques. D'ailleurs, les services d'urgence demandent à la population de bien respecter les zones ou rues sécurisées par des rubans.

« Il s'agit d'une situation désolante, mais l'important dans l'immédiat est de s'assurer que tous les citoyens sont en sécurité et qu'ils puissent se réchauffer. C'est pourquoi je vous invite à communiquer l'information à vos amis, familles et voisins. Aussi, si vous êtes témoin d'un arbre ou d'une branche qui tombe sur les fils électriques ou qui peuvent nuire à la sécurité des gens, nous vous invitons à communiquer immédiatement avec les services d'urgence.», a mentionné le maire Eric Westram.

Également, selon Hydro-Québec, environ 360 équipes sont mobilisées afin de travailler sur les pannes des régions les plus touchées dont celle des Basses-Laurentides. L'accumulation de neige et les vents prévus au cours de la journée ne leur faciliteront malheureusement pas la tâche. Les équipes de Trans-Énergie, ainsi que des équipes d'Hydro-Sherbrooke et de Green Mountain Power du Vermont viendront en renfort. Hydro-Québec n'est pas en mesure de donner un délai de rétablissement actuellement. Pour plus d'information, nous invitons les Rosemèrois à consulter le site https://pannes.hydroquebec.com/pannes/.

