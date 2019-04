George Weston limitée annonce le moment de la publication des résultats du premier trimestre





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - George Weston limitée (TSX: WN) annoncera ses résultats du premier trimestre de 2019 le 7 mai à 6 h (HE). Cette annonce sera suivie d'une conférence téléphonique ainsi qu'une diffusion Web audio à 9 h (HE).

Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Un enregistrement sera accessible deux heures après l'événement au numéro 416 849-0833 ou au 1 855 859-2056, code d'accès : 1887404#.

Pour accéder à la diffusion Web audio, veuillez cliquer sur le lien ci-après :

https://event.on24.com/wcc/r/1898862/BA561056F2CB82C0B150E9A94FFE7CAF

L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 7 mai 2019 à 11 h (HE), au Conservatoire royal de musique, TELUS Centre for Performance and Learning, Koerner Hall, 273, rue Bloor Ouest, à Toronto, en Ontario, M5S 1W2.

Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le 647 427-7450 ou le 1 888 231-8191. Un enregistrement sera accessible deux heures après l'événement au numéro 416 849-0833 ou au 1 855 859-2056, code d'accès : 3346618#.

Pour accéder à la diffusion Web audio, veuillez cliquer sur le lien ci-après :

https://event.on24.com/wcc/r/1975129/9C3633778E113975194B6203300E96D9

Pour prendre connaissance des détails complets et vous inscrire au préalable, visitez notre site Web au www.weston.ca.

À propos de George Weston limitée

George Weston limitée est une société canadienne ouverte fondée en 1882 et qui, par l'entremise de ses filiales en propriété exclusive, constitue l'un des plus importants groupes de transformation et de distribution d'aliments en Amérique du Nord. George Weston limitée comprend deux secteurs isolables : Weston Foods et Loblaw, exploité par Les Compagnies Loblaw limitée. Le secteur d'exploitation Weston Foods exerce principalement ses activités dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie en Amérique du Nord. Loblaw est le plus grand détaillant du Canada et offre aux Canadiens et aux Canadiennes des produits alimentaires, des produits de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, des fournitures de tout genre ainsi que des produits et des services bancaires et de téléphonie mobile.

SOURCE George Weston Limitée

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 14:55 et diffusé par :