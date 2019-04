Aaron W. Regent est nommé président du conseil d'administration de la Banque Scotia





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - La Banque Scotia (TSX : BNS) (NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui qu'après avoir été réélu au conseil d'administration de la Banque lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, Aaron W. Regent a été nommé président du conseil. M. Regent succède ainsi à Tom O'Neill.

« C'est en toute confiance que le conseil d'administration a élu Aaron comme nouveau président à l'issue de l'assemblée annuelle des actionnaires, a commenté Tom O'Neill. Aaron joue un rôle essentiel au sein de notre conseil depuis 2013. Sa vaste expérience constitue un atout certain. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles responsabilités. »

Depuis qu'il siège au conseil de la Banque Scotia, M. Regent a déployé son expertise dans les domaines de la comptabilité et de la finance; des marchés financiers; de la gouvernance; des ressources humaines et de la rémunération de la haute direction et, finalement, de la gestion des risques. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de président du Comité des ressources humaines, et il siégeait au Comité d'évaluation des risques.

M. Regent est l'associé fondateur de Magris Resources Inc. Il est également président du conseil d'administration et chef de la direction de Niobec Inc. Auparavant, il a été président et chef de la direction de la Société aurifère Barrick, associé directeur principal de Brookfield Asset Management, cochef de la direction de Brookfield Infrastructure Group ainsi que président et chef de la direction de Falconbridge Limitée.

M. Regent est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université Western Ontario. Comptable professionnel agréé, il est membre de CPA Ontario.

M. O'Neill a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration à l'issue de la 187e assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Scotia, qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui. M. O'Neill siégeait à ce conseil depuis 2008, et il en était le président depuis 2014.



