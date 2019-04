Stand.earth acquiert le Borealis Centre for Environment and Trade Research, établit le Groupe de recherche Stand





L'acquisition de cette société de recherche, axée sur la chaîne d'approvisionnement, conforte sa mission de tenir les entreprises et les administrations publiques responsables de leurs actes

SAN FRANCISCO, 9 avril 2019 /CNW/ - Stand.earth, une organisation internationale à vocation environnementale, annonce l'acquisition du Borealis Centre for Environment and Trade Research, établi en Colombie-Britannique, et la formation du nouveau Groupe de recherche Stand (Stand Research Group), mesure qui renforce sa mission consistant à demander des comptes aux entreprises et aux administrations publiques et à transformer les mauvaises pratiques préjudiciables aux personnes et à l'environnement.

Greg Higgs, qui a fondé Borealis en 2002, continuera de diriger le Groupe de recherche Stand à titre de directeur de la recherche et des enquêtes. Par souci du respect de la confidentialité des clients, de nombreuses activités du Groupe de recherche Stand demeureront libres de toute dépendance envers Stand.earth.

« Le Groupe de recherche Stand est expert dans le traçage du bois, de l'huile, du cuir, du boeuf et autres sur la voie de devenir des produits de consommation, ainsi que dans le suivi de la destruction de l'environnement et des violations des droits de la personne, de la source à l'utilisation finale. Cette expertise peut aider à répondre à diverses questions comme celles-ci : Quelles marques fabriquent des produits à partir de bois illégalement exploité dans des forêts tropicales anciennes pluviales? Quelles entreprises de l'électronique achètent des minéraux de conflit? Quelles entreprises font marcher leurs flottes avec du pétrole brut provenant des sables bitumineux? », a déclaré Todd Paglia, directeur exécutif de Stand.earth.

Au cours des 15 dernières années, les travaux de recherche accomplis par Borealis ont abouti à 100 engagements d'entreprise et contribué à la protection de plus de 20 millions d'acres d'espaces sauvages. Par ailleurs, Borealis a réalisé 383 projets de recherche en collaboration avec plus de 90 clients, dont Amazon Watch, Canopy, Greenpeace, la National Wildlife Federation, le NRDC, Oceana, le Rainforest Action Network, le Sierra Club et le WWF. Bien qu'une grande partie de cette recherche demeure confidentielle, certains rapports sont tout de même accessibles au public.

« Nos travaux de recherche ont contribué à modifier les pratiques ou les politiques d'approvisionnement de certaines entreprises comptant parmi les plus grandes consommatrices de produits forestiers, comme Kimberly-Clark, Staples et Nestlé. Cette évolution a conduit à la protection des écosystèmes forestiers critiques dans le monde entier, des forêts tropicales de l'Indonésie à la forêt pluviale du Grand Ours du Canada », a déclaré Greg Higgs, directeur des recherches et des enquêtes du Groupe de recherche Stand.

Le Groupe de recherche Stand accueille les demandes de projets sous forme de services rémunérés à l'acte, lesquels peuvent aller des travaux exploratoires (ou de cadrage) aux enquêtes pluriannuelles. L'équipe possède une expérience de recherche directe relative aux domaines suivants :

Charbon, pétrole et gaz

Déforestation

Conservation des forêts

Écosystèmes océaniques

Violations des droits de la personne

Plastiques

Pour en savoir plus sur le Groupe de recherche Stand (Stand Research Group) ou pour vous renseigner au sujet d'un projet potentiel, rendez-vous sur stand.earth/stand-research-group/consulting-services .

SOURCE Stand.earth

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 14:38 et diffusé par :