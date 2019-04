La Banque Scotia annonce l'élection des administrateurs





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 5 février 2019 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats du scrutin réalisé dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui à Toronto, en Ontario, sont détaillés ci?après.

Élection des administrateurs

Lors d'un vote au scrutin secret, chacun des 14 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de votes

pour Abstentions

de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 698 185 508 99,64% 2 514 119 0,36% Guillermo E. Babatz 686 525 945 97,98% 14 173 682 2,02% Scott B. Bonham 688 030 368 98,19% 12 669 259 1,81% Charles H. Dallara 687 919 645 98,18% 12 778 355 1,82% Tiff Macklem 698 411 579 99,67% 2 288 048 0,33% Michael D. Penner 698 919 520 99,75% 1 780 107 0,25% Brian J. Porter 698 261 736 99,65% 2 438 426 0,35% Una M. Power 696 842 585 99,45% 3 857 577 0,55% Aaron W. Regent 686 459 633 97,97% 14 239 994 2,03% Indira V. Samarasekera 684 734 445 97,72% 15 965 717 2,28% Susan L. Segal 697 884 827 99,60% 2 815 335 0,40% Barbara S. Thomas 687 342 515 98,09% 13 357 647 1,91% L. Scott Thomson 679 524 365 96,98% 21 175 262 3,02% Benita M. Warmbold 687 474 537 98,11% 13 225 625 1,89%

Le résultat final du vote portant sur l'ensemble des questions abordées dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires, qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui, sera bientôt publié sur www.banquescotia.com, et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 14:34 et diffusé par :