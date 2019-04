Price f(x) enregistre les meilleures ventes trimestrielles de son histoire grâce à l'acquisition de nouveaux clients à l'échelle mondiale





Price f(x), le chef de file mondial des logiciels de tarification nuagiques, annonce ce jour des ventes trimestrielles record. Le total des ventes du trimestre clos au 31 mars 2019 ont pratiquement doublé en comparaison avec le même trimestre du précédent exercice. La société a acquis plus de dix nouveaux clients au niveau mondial, notamment de grands fabricants dans les secteurs des technologies, de la chimie, des appareils et autres. Parmi les nouveaux clients clefs figurent la medtech Dräger, le fabricant de commandes industrielles Bosch Rexroth, et la plateforme chimique spécialisée ICP Group.

Afin de pouvoir répondre à la demande croissante pour ses solutions de tarification faciles à utiliser, Price f(x) a considérablement renforcé sa présence américaine. La société projette de doubler son personnel à Chicago et d'embaucher 50 employés supplémentaires à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur des ingénieurs et des commerciaux de talent. Pour satisfaire cette demande, Price f(x) double la superficie de son siège à Chicago, situé au 150 North Riverside Plaza. Ce bâtiment primé, terminé en 2017, a été nommé meilleur habitat urbain et un des meilleurs grands bâtiments d'Amérique, et offre aux employés de Price f(x) un espace de travail exceptionnel avec des vues imprenables sur la ville.

"Nous avons démarré 2019 sur les chapeaux de roue en acquérant de nouveaux clients qui ont besoin d'une nouvelle solution logicielle de tarification qui soit rapide, flexible et conviviale", déclare Marcin Cichon, chef de la direction et cofondateur de Price f(x). "Les clients nous choisissent et nous sont fidèles car nous leur apportons un produit à la fois unique et novateur qui intègre des informations exploitables aux données de tarification, afin d'optimiser la définition des meilleurs prix contextuels permettant aux équipes de vente de négocier les meilleurs contrats possibles et de les finaliser plus rapidement. Nous sommes ravis de pouvoir tenir nos engagements envers nos tous nouveaux clients. Nous sommes également très heureux que la famille Price f(x) s'agrandisse, et c'est pour nous un véritable honneur que tant de talents rejoignent les rangs de notre société dynamique et disruptive."

Mark Thomason, directeur de recherche chez IDC, déclare: "D'après les entretiens que nous avons menés, la plupart des clients interrogés ont rentabilisé leur achat en moins de 12 mois, et même en moins de trois mois pour certains étant donné que cette solution leur avait permis de trouver de vastes opportunités de sous-tarification. Les applications d'optimisation tarifaire peuvent éliminer l'aspect complexe de la tarification et permettre aux équipes de vente et à l'e-commerce de fonctionner efficacement au prix optimal."

Price f(x) prendra part à la NYPS World Pricing Conference à Francfort, en Allemagne, du 9 au 11 avril. Gabriel Smith, évangéliste en chef de la société, fera une présentation intitulée "Future of Pricing". Smith fera également une présentation intitulée "Customer-centric Pricing in an Omni-channel World", au salon B2B Online, qui se déroulera à Chicago du 29 avril au 1er mai.

Suivez Price f(x)

Blog: https://www.pricefx.com/site/blog/

Twitter: https://twitter.com/price_fx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

À propos de Price f(x)

Fondé en 2011 en Allemagne, Price f(x) est le chef de file mondial des logiciels de tarification SaaS. Sa gamme exhaustive de solutions garantit un déploiement rapide, une utilisation intuitive et une souplesse répondant à tous les besoins de l'entreprise. Price f(x) propose une plateforme intégrale d'optimisation et de gestion de la tarification basée sur une architecture nuagique native, qui permet d'optimiser les informations, définitions et exécutions tarifaires. Nos solutions innovantes répondent aux attentes des entreprises B2B et B2C de toute taille opérant dans toute industrie et région du monde. Le modèle d'entreprise de Price f(x) se fonde intégralement sur la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. La solution Passion for Pricing de Price f(x) est utilisée par plus de 95 clients répartis dans plus de 37 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pricefx.com.

###

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 14:30 et diffusé par :