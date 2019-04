UNICEF Canada appuie la demande d'un commissaire fédéral à l'enfance et à la jeunesse





UNICEF Canada et Une jeunesse accueillent favorablement le débat sur le projet de loi C-441

TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - UNICEF Canada se réjouit du dépôt aujourd'hui du projet de loi C-441, Loi concernant le Bureau du commissaire à la jeunesse du Canada, qui vise à appuyer le débat sur la façon d'améliorer le bien-être des enfants et des jeunes au Canada.

Un commissaire à l'enfance et à la jeunesse joue un rôle clé au sein du gouvernement afin de s'assurer que les enfants sont prioritaires dans la prise de décisions. Bien que le Canada ait récemment affiché un certain progrès en matière de réduction de la pauvreté infantile et de la capacité à offrir aux enfants un bon départ dans la vie, les jeunes canadiennes et canadiens continuent d'être victimes de davantage de violence et d'être en moins bonne santé que les enfants de nombreux autres pays riches. Au Canada, les taux d'intimidation, de suicide, d'homicide, de sécurité alimentaire et de poids malsain chez les enfants accusent un retard. Ces menaces existent dans de nombreuses collectivités, et les enfants des Premières Nations, des Nations métisses et des Inuits sont plus susceptibles de porter ce fardeau.

« À l'approche du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Canada se classe 25e parmi les 41 pays les plus riches en matière de bien-être global des enfants et des jeunes. Le Canada est l'un des rares pays riches à ne pas avoir de responsable gouvernemental indépendant chargé de la défense des enfants à l'échelle nationale », précise David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. « Pour environ un dollar par enfant, soit à peu près le montant du budget fédéral dépensé toutes les 10 minutes, la création d'un poste de commissaire pour agir au nom des enfants représente un petit investissement de la part du gouvernement pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations envers eux. »

Le projet de loi C-441 donnerait aux 8 millions d'enfants et de jeunes au Canada une voix plus forte à Ottawa. Les débats actuels sur la réduction de la pauvreté, le marketing auprès des enfants, la protection de la vie privée, l'alimentation, le logement, la pollution, l'isolement et les données seraient bonifiés si l'intérêt supérieur des enfants était mieux pris en compte dans les discussions.

UNICEF Canada croit en la vérité et la réconciliation et insiste sur l'indispensabilité du projet de loi C-441 pour permettre la tenue d'autres consultations avec les organisations et les communautés autochtones afin de trouver la meilleure voie à suivre pour les enfants des Premières nations, des Nations métisses et des Inuits. Il est primordial d'instaurer un dialogue plus approfondi pour répondre aux préoccupations soulevées par ces dirigeants au sujet des moyens les plus efficaces pour défendre les droits spécifiques des enfants autochtones et s'acquitter de nos responsabilités envers eux, tout en respectant leurs droits à l'autodétermination et en construisant une relation de nation à nation.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'UNICEF, visitez le unicef.ca. Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook ou visitez le unicef.ca pour obtenir des mises à jour.

À propos de la campagne Une jeunesse de l'UNICEF

Dans le but de faire passer le pays de la 25e place au premier rang, UNICEF Canada a lancé l'initiative Une jeunesse qui vise à faire du Canada le meilleur endroit où grandir au monde. En tant qu'organisme des Nations Unies au service des enfants à l'échelle mondiale, l'UNICEF s'efforce d'améliorer les conditions de chaque enfant depuis plus de 70 ans, et a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que toute autre organisation humanitaire. L'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada met à profit cette mission au Canada, en élaborant la nouvelle norme d'excellence pour mesurer le bien-être des enfants, ainsi qu'en élaborant et en mettant à l'essai des solutions novatrices pour relever les défis auxquels les enfants sont confrontés. Nous appelons les Canadiens et Canadiennes à passer à l'action et à en faire plus pour les enfants et les jeunes.

L'UNICEF est entièrement tributaire de contributions volontaires. Pour en savoir plus sur l'initiative Une jeunesse d'UNICEF Canada, veuillez visiter le http://www.unejeunesse.ca. Pour obtenir des mises à jour, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram .

SOURCE UNICEF Canada

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 12:57 et diffusé par :