Urbanimmersive lance un nouveau site web comprenant une section investisseurs étoffée





LAVAL, Québec, 09 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI.V) (OTC PINK : UBMRF), la plateforme chef de file de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau site web corporatif comprenant une section investisseurs étoffée et présentant des métriques de performances sélectionnées en temps réel.



Le nouveau site web a pour but de diffuser un message plus clair et plus précis à l'industrie, aux investisseurs et à tous les clients actuels et potentiels de la Société. En plus de fournir de nouvelles informations sur la plateforme, le nouveau site web de la Société présente désormais une sélection de mesures clés de performance en temps réel, ainsi qu'une infolettre à l'intention des investisseurs.

Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive, déclare : «?Comme nous sommes maintenant la plus grande plateforme de contenu marketing immobilier en Amérique du Nord, clairement communiquer qui est Urbanimmersive, quelles sont les fonctionnalités et l'étendue de notre plateforme, et quelle est la valeur que nous apportons au marché demeure le principal catalyseur de cet effort. Nous sommes convaincus que notre nouveau site web est un important pas en avant vers la réalisation de cet objectif. Nous considérons ce lancement comme l'étape ultime de l'intégration de Tourbuzz dans Urbanimmersive, le site web de Tourbuzz étant maintenant intégré au nouveau message web. Nous nous présentons désormais comme une marque unique ayant sa propre identité. Nous encourageons tous les investisseurs intéressés par toute mise à jour du site web Urbanimmersive à s'inscrire à l'infolettre à l'intention des investisseurs?».

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

Pour plus d'information, communiquez avec :

Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Président-directeur général

514 394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 13:00 et diffusé par :