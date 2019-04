Selon le rapport La décision d'une vie de PwC Canada, de plus en plus de propriétaires de sociétés privées canadiennes réfléchissent à leur relève





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - À l'approche de la retraite, plus de 70 % des propriétaires de sociétés privées canadiennes prévoient vendre ou transférer leur entreprise à la génération suivante. C'est du moins ce que révèle le rapport La décision d'une vie de PwC Canada. Bien géré, ce transfert d'actifs pourrait engendrer une nouvelle vague de prospérité et de croissance, mais agir trop rapidement sans communications adéquates pourrait engendrer des conséquences importantes pouvant mener à une perte de valeur de cet héritage.

Représentant 60 % du produit intérieur brut du pays, les sociétés privées et les entreprises familiales sont un moteur essentiel de l'économie canadienne. La majorité des emplois (70 %) en Amérique du Nord sont créés par les sociétés privées et les entreprises familiales, qui fournissent du travail à plus de 12 millions de Canadiennes et Canadiens. Les données le démontre, une forte proportion de propriétaires d'entreprise approchent de la retraite. Ces derniers doivent prendre une décision importante et souvent émotive de vendre leur entreprise ou de léguer sa gestion à la génération suivante.

Planification de la relève : la clé de la réussite

Selon le sondage, près de la moitié des propriétaires d'entreprises familiales prévoient en transmettre la gestion ou la propriété aux membres de leur famille. Toutefois, 47 % d'entre eux n'ont pas de plan de relève et 27 % n'ont pas fait participer leurs successeurs à la préparation de ces changements.

« La relève est une décision très émotive pour tout propriétaire d'entreprise et les membres de sa famille. La première génération est maintenant confrontée à l'idée que quelqu'un d'autre prendra les décisions concernant l'avenir de la société, bâtie pendant plusieurs années de leur vie, explique Bill McLean, associé et conseiller d'affaires du groupe Services aux sociétés chez PwC Canada. Il est important que les propriétaires commencent à réfléchir à leur vision de la relève et à sa planification. Après tout, en tant que propriétaire d'entreprise, vous voulez préparer vos successeurs de manière à ce qu'ils réussissent. »

Les propriétaires d'entreprise doivent trouver le temps d'encadrer et de former leur relève, car 70 % des transferts d'entreprise familiale échouent entre les générations. Plus de la moitié de ces échecs sont dus à un manque de communication et de confiance, et le quart au fait que la génération suivante n'a jamais reçu une formation adéquate.

La vente vs. envisager un plan de relève : une décision à prendre

Les baby-boomers qui veulent prendre leur retraite rapidement semblent plus enclins à vendre plutôt qu'à envisager un plan de relève. Le rapport indique que plus de 22 % des propriétaires de sociétés privées et d'entreprises familiales canadiennes prévoient vendre ou céder leur entreprise. Les évaluations des sociétés privées canadiennes ont augmenté, tout comme la demande de fusions et acquisitions que ce soit de la part des acheteurs et des investisseurs canadiens et étrangers. Dans ce marché de vendeurs, une transaction peut être complexe, tant sur le plan financier que personnel.

« Pour de nombreuses sociétés privées canadiennes, il est difficile d'établir un prix reflétant le travail de toute une vie, affirme Miriam Pozza, associée et leader du groupe Transactions au Québec chez PwC Canada. La clé est la planification. Ce processus implique de déterminer la stratégie de sortie, la valeur de l'entreprise et trouver le bon acheteur ou investisseur. »

La vente peut prendre plusieurs formes selon la façon dont le propriétaire envisage l'avenir de l'entreprise. Par exemple, il peut s'agir d'une vente partielle ou simplement de la vente de certains actifs; de cette façon, le propriétaire demeure partie prenante de l'entreprise, mais il diminue son engagement.

Le rapport La décision d'une vie met en lumière les dix plus importants conseils pour vous préparer à transférer ou vendre votre entreprise. Cliquez ici pour y accéder.

Pour accéder à la version intégrale du rapport, cliquez ici .

