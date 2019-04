Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que des magasins supplémentaires vont distribuer CannaStripstm





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 avril 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») a le plaisir d'informer ses actionnaires des nouveaux magasins distribuant CannaStripsTM, le produit phare de la société.

CSPA Group, Inc., filiale à 100 % de la société, a récemment distribué CannaStripsTM dans plusieurs dispensaires du Sud de la Californie. Outre la distribution de CannaStripsTM, la société travaille en étroite collaboration avec l'équipe commerciale de Rise Distribution pour soutenir le lancement dans leurs plus de 200 magasins, notamment le service de distribution Hometown Heart que l'entreprise a récemment racheté. Hometown Heart a effectué plus de 800 000 livraisons depuis sa création en 2015 et réalise plus de 1 500 livraisons quotidiennes rien que dans la région de la baie de San Francisco. La société sera très prochainement informée des magasins dans lesquels Rise propose CannaStripsTM.

Les nouveaux magasins qui doivent recevoir les produits de la société cette semaine sont :

One Love Beach Club

The Lift

Leaf & Lion

BARE Dispensary (livraison 9/04/19)

Cathedral City Care Collective (livraison 10/04/19)

Palm Royal Collective (livraison 10/04/19)

La société a produit avec succès les CannaStripsTM CBD et le premier lot est en cours d'essai de conformité certifiée par l'État. Dès que la société recevra les résultats, les CannaStripsTM CBD seront distribués dans tous les magasins où la société vend ses produits et ajoutés au canal de Rise Distribution et au service de distribution Hometown Heart récemment racheté.

Casey Fenwick, président de LDS, a déclaré : « J'ai reçu des commentaires très positifs des revendeurs qui distribuent actuellement nos CannaStripsTM. À l'approche du 20 avril, journée festive et revendicative du secteur du cannabis, nous nous assurons que nos revendeurs ont assez de CannaStripsTM en stock pour pouvoir répondre à la demande prévue. Sur la base des retours dont nous font part les magasins de détail, cette journée particulière pour le secteur peut augmenter de manière spectaculaire les ventes en magasin et les livraisons à domicile. J'attends avec impatience les résultats de ventes de cette fin de semaine festive. »

Brad Eckenweiler, chef de la direction de la société, explique : « Les très bonnes performances de CannaStripsTM sont conformes à nos prévisions. Et nous sommes convaincus que la campagne de commercialisation sur laquelle la société travaille présentement poussera encore davantage la croissance de nos marques et aidera à offrir nos CannaStripsTM à une base de clientèle encore plus large. »

À propos de CSPA Group, Inc.

Situé à Adelanto, Californie, CSPA Group, Inc. est un fabricant et distributeur/transporteur au sein de l'industrie californienne du cannabis, possédant un permis de la ville et une licence de l?État. La société produit des huiles et distillations extraites, en plus de fabriquer les CannaStripsTM en vertu d?un accord de licence avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une entreprise de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et de conditionnement de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

