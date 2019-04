Projet de règlement en matière de protection des passagers aériens : malgré les pressions des transporteurs aériens, Volenretard.ca demande au gouvernement de maintenir le cap





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Dans une lettre adressée au Ministre des Transports canadien Marc Garneau dont le contenu a été dévoilé hier par le Globe and Mail, le Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représente les compagnies aériennes Air Canada, Air Transat et WestJet, se livrait à un exercice de lobbying destiné à retarder la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la protection des passagers aériens, fixée au 1er juillet 2019. Face aux pressions exercées, Vol en retard rappelle l'importance d'un meilleur encadrement des droits des passagers et exhorte l'Office des Transports du Canada à demeurer ferme dans son intention de mettre la Charte des voyageurs en application dans les plus brefs délais.

L'ACCÈS À L'INFORMATION, UNE NÉCESSITÉ // Dès sa création en 2016, Vol en retard militait déjà activement pour plus de transparence et pour un meilleur accès à l'information pour les voyageurs, conditions sine qua none selon son PDG Jacob Charbonneau à l'établissement d'un rapport de forces plus équilibré entre transporteurs aériens et consommateurs : "En trois ans, ce sont des dizaines de milliers de Canadiens qui nous ont contactés, et notre constat de départ ne s'est jamais démenti : les voyageurs ne disposent pas des renseignements nécessaires pour faire valoir leurs droits. C'est pourquoi nous avons fait de ce point notre cheval de bataille lors des consultations menées par l'OTC, et pourquoi nous nous réjouissons à l'idée d'une entrée en vigueur prochaine du règlement. En plaidant pour un report de la date de mise en application de celui-ci, les compagnies aériennes ne font ni plus ni moins qu'entretenir une opacité systémique qui les avantage au détriment de leurs clients."

L'URGENCE DE L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES MINIMALES // Outre le droit des passagers à une information claire quant à leurs droits, aux recours à leur disposition et aux raisons des retards et des annulations de vols, la compagnie n'a eu de cesse de prôner l'établissement d'obligations minimales des transporteurs envers leurs passagers, tant en matière de normes de traitement que de montants d'indemnisation, une priorité visiblement partagée par Transports Canada. Et si Vol en retard a émis des réserves lors de ses multiples représentations aux Communes et au Sénat quant aux modalités régissant ces normes minimales dans le projet de Charte, il n'en demeure pas moins que leur standardisation pour les vols en provenance, à destination et à l'intérieur du Canada est d'une importance capitale pour assurer davantage de clarté et d'équité, et doit être mise en place sans plus tarder.

LA HAUSSE DES COÛTS, UN ARGUMENT FALLACIEUX // Pour justifier le report de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, Jerry Dias, président d'Unifor, n'hésite pas invoquer des impacts potentiels sur les coûts qu'il estime à des centaines de millions de dollars, tandis que Ferio Pugliese, vice-président senior chez Air Canada, agite le spectre de la hausse des prix des billets d'avion pour le consommateur, qui se verrait ultimement refiler la facture. Une campagne de peur dérisoire si l'on en croit l'étude d'impact de la réglementation menée par l'Office des transports du Canada, qui conclut que le RPPA devrait déboucher sur une valeur actualisée des coûts de 1,541 milliard de dollars pour les transporteurs canadiens et l'OTC sur pas moins de 10 ans, soit un coût annuel d'environ 2,75 $ par passager. De plus, la valeur actualisée des avantages qu'en tireraient les passagers canadiens s'élèverait elle à 1,628 milliard de dollars.1

Vol en Retard somme donc l'Office des Transports du Canada de maintenir ses objectifs de législation, afin de reconnaître pour l'ensemble des voyageurs canadiens des normes minimales de pratiques qui s'appliqueront uniformément à l'ensemble des transporteurs aériens.

À PROPOS // Fondée en 2016, Vol En Retard Canada est la première entreprise au pays qui aide les voyageurs dont le vol a été retardé, annulé ou surréservé à obtenir une compensation juste, en prenant en charge les démarches parfois longues et épineuses qui accompagnent ce désagrément. Volenretard.ca trouve aussi son origine dans la connaissance pointue de M. Charbonneau de l'industrie du transport aérien. La mission de la compagnie : Informer les consommateurs sur leurs droits, et aider les voyageurs lésés à obtenir une compensation juste de façon facile, rapide et sans risque. En trois ans, plusieurs dizaines de milliers de passagers ont fait confiance à Volenretard.ca.

1 La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 51 : Règlement sur la protection des passagers aériens, Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, 22 décembre 2018

