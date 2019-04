Le module d'intelligence artificielle SC66 de Quectel entre dans sa phase d'essai d'ingénierie





Nous allons entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle de l'IdO, ou quand les objets commencent à ordonnancer des idées !

SHANGHAI, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur mondial de modules cellulaires, a annoncé que son module d'intelligence artificielle (IA) SC66 est entré dans la phase d'essai d'ingénierie avant l'événement ISC West 2019. Les clients et les partenaires de l'écosystème sont invités à contacter les directeurs régionaux des ventes pour obtenir des démonstrations ou à se rendre au stand n°°34072, de Quectel à l'ISC West, du 10 au 12 avril à Las Vegas, pour en savoir plus.

Outre les offres de Quectel de la série antérieure de modules intelligents (SC20 et SC600T/Y), le SC66 se démarque grâce au moteur de traitement neural, reposant sur le chipset Qualcomm SDM660. Le SC66 dispose de huit coeurs Kryo260 (conception personnalisée, à 64 bits) divisés en deux clusters : un cluster rapide de quatre coeurs, allant jusqu'à 2,2 GHz et un cluster d'économie d'énergie, allant jusqu'à 1,8 GHz. En plus des huit coeurs CPU, le SC66 intègre un GPU Adreno 512, avec un contrôleur de mémoire LPDDR4 (canaux doubles de 1 866 MHz). Le matériel de l'IA comprend un processeur vectoriel Hexagon, un GPU Adreno (processeur graphique servant de moteur à l'IA) et un CPU Kryo.

L'IA requiert des algorithmes logiciels complexes et une très grande puissance de calcul ; elle est très gourmande en ressources et hors de portée de nombreuses applications de l'IdO. Mais le SC66, un produit révolutionnaire, va changer la donne en proposant l'IA embarquée. Il va donner naissance à une nouvelle tendance, le Cloud to the Edge (le nuage jusqu'aux confins) ou Edge/Fog Computing, qui consiste à déplacer une partie ou l'ensemble des processus vers les dispositifs plutôt que sur le nuage. Le SC66 va offrir une infinité de possibilités au secteur de l'IA de l'IdO.

Vous trouverez l'intégralité du communiqué de presse sur le site Web de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/480.htm

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions est le premier fournisseur mondial de modules 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. À la fois développeur professionnel de technologies IdO et fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure de fournir un service centralisé pour les modules cellulaires IdO. Les produits de Quectel sont largement utilisés dans les domaines de l'IdO et du M2M, notamment le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance de l'environnement. Quectel estime qu'à l'échelle mondiale, plus de 100 millions de dispositifs possèdent au moins un module Quectel et, comme de juste, ont été accélérés par Quectel.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de Quectel, ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de l'entreprise.

Pour toute demande des médias :

Ashley Liu

media@quectel.com

