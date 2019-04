Avis de convocation médias - Projet de loi 197 contre l'obsolescence programmée déposé à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - M. Guy Ouellette, député de Chomedey et parrain du projet de loi 197 sera accompagné de ses collègues : Mme Lise Thériault, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de protection du consommateur, Mme Marwah Rizqy, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Mme Christine Labrie, porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation, M. Sylvain Gaudreault, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et Catherine Fournier, députée indépendante ainsi que les étudiants du cours d'interprétation juridique de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, invitent les représentants des médias à participer à un point de presse.

Date : 9 avril 2019

Heure : 14h30

Lieu : Foyer Louis Hippolyte La Fontaine

Veuillez confirmer votre présence auprès de : Silvana.Senattore@assnat.qc.ca

SOURCE Députés indépendants

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 11:54 et diffusé par :