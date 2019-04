WuXi Biologics et NBE-Therapeutics annoncent un vaste partenariat de développement et de fabrication d'ADC





SHANGHAI et BÂLE, Suisse, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), société de premier plan mondial pour sa plateforme technologique en accès libre pour produits biologiques proposant des solutions de bout en bout pour la découverte, la mise au point et la fabrication de produits biologiques, et NBE-Therapeutics (NBE), une société privée suisse de biotechnologie qui met au point des produits conjugués anticorps-médicaments (ADC) de tout premier plan et de prochaine génération, a annoncé un vaste partenariat de développement et de fabrication pour le produit phare ADC de NBE NBE-002 (anti-ROR1). NBE-002 est un traitement ADC immuno-stimulatoire (iADC) de tout premier plan contre la cible de cancer ROR1 et doit faire l'objet d'essais cliniques à la mi-2020 pour le cancer du sein triple négatif et d'autres indications.

NBE-Therapeutics met au point des produits iADC de prochaine génération dans le but d'améliorer les résultats pour les patients cancéreux, à l'heure où elle continue d'élaborer des produits iADC fondés sur ses plateformes technologiques exclusives. Avec sa SMAC-TechnologyTM exclusive pour générer des produits ADC conjugués de façon spécifique au site et sa plateforme exclusive de toxine anthracycline très puissante, NBE a la capacité d'élaborer des traitements hautement ciblés avec une immunité anti-tumeur de longue durée. Le partenariat avec WuXi Biologics permettra de fournir le produit de NBE pour des essais cliniques qui font l'objet de demandes de nouveau médicament expérimental (IND) à travers le monde. Avec la création du centre de pointe pour des solutions intégrées fondées sur des produits biologiques, WuXi Biologics propose un service complet à guichet unique aux partenaires mondiaux pour des anticorps, des substances médicamenteuses ADC et des produits pharmaceutiques.

Pour le Dr Ulf Grawunder, PDG de NBE-Therapeutics : « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec WuXi Biologics, que nous considérons comme l'une des plus grandes organisations de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) au monde pour la production de produits biologiques thérapeutiques. WuXi Biologics sera un partenaire solide pour la prochaine étape de la mise au point de nos traitements très prometteurs contre le cancer avec une immunité anti-tumeur de longue durée. Cette collaboration accélérera la transition de nos programmes de développement iADC précliniques vers le stade de la validation clinique. Nous sommes impatients de travailler avec WuXi Biologics ces prochaines années afin de proposer des options thérapeutiques pour les patients cancéreux dans le monde. »

« Nous sommes heureux que NBE-Therapeutics, qui dispose de l'une des meilleurs plateformes ADC du secteur, ait choisi WuXi Biologics comme partenaire à long terme pour leur programme ADC anti-ROR1 fort prometteur. Cela témoigne une fois de plus de la grande qualité et de l'excellence mondiale de nos services intégrés, qui continuent de stimuler l'expansion rapide de notre part de marché en Europe. Nous sommes très heureux de travailler avec 7 entreprises sur plus de 10 programmes, et ce rien qu'en Suisse », explique le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics. « Grâce à notre qualité mondiale, à nos capacités techniques de tout premier plan et à notre capacité inédite, nous entendons permettre à tous les partenaires mondiaux de découvrir, de mettre au point et de fabriquer tout produit biologique pour qu'il profite aux patients dans le monde entier. »

NBE-Therapeutics est une société de biotechnologie fondée en 2012 qui a pour vision de mettre au point des produits ADC de prochaine génération. Les produits passeront à la validation de principe clinique dans le but d'améliorer les options thérapeutiques pour les patients cancéreux. La société s'appuie sur des plateformes exclusives couvrant tous les aspects du développement ADC : sa technologie brevetée Transpo-mAb DisplayTM pour la découverte d'anticorps, sa SMAC-TechnologyTM brevetée pour la conjugaison de charges spécifiques au site de toxines selon les anticorps, et sa nouvelle plateforme brevetée de toxine anthracycline très puissante. La société est soutenue financièrement par le Boehringer Ingelheim Venture Fund, le PPF Capital Partners Fund, Novo Holdings et d'autres investisseurs privés. Pour de plus amples informations sur la société, rendez-vous sur www.nbe-therapeutics.com.

WuXi Biologics (symbole : 2269.HK), société cotée à Hong Kong, est la seule plateforme technologique d'accès libre dans le monde pour produits biologiques pouvant offrir des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, mettre au point et fabriquer des produits biologiques, depuis la conception jusqu'à la production commerciale. L'histoire de notre société et ses accomplissements témoignent de notre engagement à proposer une offre de services véritablement à guichet UNIQUE et une proposition de valeur à nos clients dans le monde entier. À la date du 31 décembre 2018, on dénombrait au total 205 projets intégrés, dont 97 projets en stade de développement préclinique, 94 p projets en phase initiale (phases I et II) de développement clinique, 13 projets en phase avancée (phase III) de développement et 1 projet en production commerciale. Avec une capacité totale de production biopharmaceutique planifiée en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis qui devrait, selon les estimations, atteindre 220 000 litres d'ici à 2021, nous fournirons à nos partenaires de la biofabrication un réseau de chaîne logistique mondiale robuste et de première qualité. Pour plus de renseignements sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

