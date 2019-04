DeepKnowledgetm annonce sa disponibilité mondiale lors d'un événement sur le marché nord-américain





DeepKnowledgetm sera désormais disponible pour les bibliothèques et les bibliothécaires du monde entier, présentant ainsi sa plateforme de pointe à ses clients situés au-delà de la région du Moyen-Orient. Il s'agit d'une avancée significative au niveau du réseau des fournisseurs de technologies d'éducation de bonne qualité.

DeepKnowledge fournit un portail de bibliothèque avec de puissants outils d'administration, des analyses combinées, un seul point d'authentification, un contrôle complet des flux d'affaires et des ressources de la bibliothèque, et une personnalisation flexible. Elle s'intègre facilement au service de recherche combiné de votre choix, et elle est accessible sur tout appareil connecté à Internet.

Pour lancer cette plateforme partout dans le monde, TechKnowledge exposera "DeepKnowledge" du 10 au 13 avril à ACRL 2019 à Cleveland, OH, États-Unis. L'événement d'ACRL comprend plus de 500 programmes de conférence sélectionnés et présentés par des leaders du secteur des bibliothèques, outre l'exposition qui sera organisée simultanément. A noter qu'une large représentation nord-américaine et internationale assistera à cet événement. DeepKnowledge, la plateforme de bibliothèque électronique en nuage de nouvelle génération fournit actuellement les ressources électroniques et les solutions d'apprentissage les plus fiables aux universités, aux écoles, aux entités médicales, aux sociétés et aux bibliothèques publiques du Moyen-Orient.

Mohamad Al Baghdadi, PDG de TechKnowledge, a déclaré : "Grâce à la fermeté de DeepKnowledge et le succès qu'elle a réalisé dans les bibliothèques du Moyen-Orient, nous sommes désormais capables d'élargir notre portée et notre disponibilité pour nos clients à une échelle mondiale". "Bien que nous ayons pu acquérir un nombre croissant de clients du monde entier, nous n'avions toujours pas une présence active sur les marchés mondiaux de grande portée". Profiles Biographies

Pour sa part, le chef de TechKnowledge, Rany Al Baghdadi, a souligné : "Nous allons également inaugurer un nouveau bureau en Amérique du Nord, juste après cet événement, pour s'élargir et servir nos clients d'outre-Atlantique".

A propos de TechKnowledge

TechKnowledge est le fournisseur pionnier de solutions d'information électroniques spécialisées au Moyen-Orient. Il est partenaire avec les principaux éditeurs, établissements scientifiques et sociétés de technologie d'éducation du monde. Grâce à ces partenariats et à "DeepKnowledge", son service de plateforme de bibliothèque électronique développé sur site, TechKnowledge fournit les ressources électroniques et les solutions d'apprentissage les plus fiables aux universités, aux écoles, aux entités médicales, aux sociétés et aux bibliothèques publiques du Moyen-Orient.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 11:35 et diffusé par :