Statistiques du Groupe TMX sur le financement par actions en mars 2019





Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de mars 2019.

En mars 2019, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 23 le mois précédent et à 13 en mars 2018. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte huit fonds négociés en bourse, une société du secteur des sciences de la vie et une société du secteur des technologies. Le total du financement réuni en mars 2019 a augmenté de 301 % par rapport au mois précédent et de 78 % par rapport à mars 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2019 s'est établi à 45, comparativement à 42 le mois précédent et à 42 en mars 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées à la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/en/440

En mars 2019, la TSXV a accueilli sept nouveaux émetteurs, comparativement à six le mois précédent et à 11 en mars 2018. Les nouveaux émetteurs inscrits sont cinq sociétés issues du programme des sociétés de capital de démarrage, une société minière et une société du secteur des sciences de la vie. Le total du financement réuni en mars 2019 a augmenté de 91 % par rapport au mois précédent et a baissé de 23 % par rapport à mars 2018. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en mars 2019 s'est établi à 102, comparativement à 73 le mois précédent et à 130 en mars 2018.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX de mars 2019 peuvent être consultées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Émetteurs inscrits 1 557 1 560 1 513 Nouveaux émetteurs inscrits 10 23 13 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 9 21 11 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 1 2 0 Émissions inscrites 2 202 2 203 2 188 Financement réuni dans le cadre de PAPE 313 000 000 $ 165 979 220$ 121 000 000$ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 3 000 585 298$ 763 731 088$ 1 315 529 961$ Financement supplémentaire 416 250 000$ 1 000 800$ 657 772 350$ Total du financement réuni 3 729 835 298$ 930 711 108$ 2 094 302 311$ Nombre total d'opérations de financement 45 42 42 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 976 424 426 455$ 2 948 965 048 277$ 2 830 648 219 529$

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 52 38 +36.8 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 48 34 +41.2 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 4 1 +300.0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 554 179 260$ 377 747 563$ +46.7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 4 451 545 544$ 4 131 107 962$ +7.8 Financement supplémentaire 1 217 250 800$ 3 040 198 420$ -60.0 Total du financement réuni 6 222 975 604$ 7 549 053 945$ -17.6 Nombre total d'opérations de financement 129 143 -9.8 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 976 424 426 455$ 2 830 648 219 529$ +5.1

Bourse de croissance TSX **



Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Émetteurs inscrits 1 950 1 962 1 976 Nouveaux émetteurs inscrits 7 6 11 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 7 5 9 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 1 2 0 Émissions inscrites 2 037 2 055 2 054 Financement réuni dans le cadre de PAPE 13 771 950$ 1 951 400$ 6 050 000$ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 116 754 164$ 800 000$ 69 328 743$ Financement supplémentaire 204 084 514$ 172 573 527$ 357 768 420$ Total du financement réuni 334 610 628$ 175 324 927$ 433 147 163$ Nombre total d'opérations de financement 102 73 130 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 53 545 230 874$ 53 029 158 972$ 54 815 106 820$

Cumul depuis le début de l'exercice



2019 2018 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 17 30 -43.3 Premiers appels publics à l'épargne (PAPE) 16 22 -27.3 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 4 1 +300.0 Financement réuni dans le cadre de PAPE 17 273 350$ 12 196 020$ +41.6 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires (1) 146 985 024$ 808 107 517$ -81.8 Financement supplémentaire 652 025 478$ 1 531 524 704$ -57.4 Total du financement réuni 816 283 852$ 2 351 828 241$ -65.3 Nombre total d'opérations de financement 301 496 -39.3 Capitalisation boursière des émissions inscrites* 53 545 230 874$ 54 815 106 820$ -2.3

* Depuis juillet 2018, le calcul de la capitalisation boursière pour les titres inscrits à la Bourse de croissance TSX inclut les titres entiercés. En conséquence, veuillez noter que les chiffres pour les périodes comparatives ont été recalculés.

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et au financement réuni dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement, et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en mars 2019 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Aleafia Health Inc. ALEF iShares ESG Canadian Aggregate Bond Index ETF XSAB iShares ESG Canadian Short Term Bond Index ETF XSTB iShares ESG MSCI Canada Index ETF XESG iShares ESG MSCI EAFE Index ETF XSEA iShares ESG MSCI Emerging Markets Index ETF XSEM iShares ESG MSCI USA Index ETF XSUS FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles DRFG FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO 2 DRFE Lightspeed POS Inc. LSPD

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole A-Labs Capital II Corp. ALAB.P Auston Capital Corp. ASTN.P Cuspis Capital Ltd. CUSP.P GK Resources Ltd. NIKL Hampton Bay Capital Inc. HPB.P Nervgen Pharma Corp. NGEN PLB Capital Corp. PLB.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

SOURCE Groupe TMX Limitée

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 11:30 et diffusé par :